Slovenija

Ponoči stopili v stik z vodstvom doma, pomagali bodo pri sanaciji po požaru

Ljubljana/Notranje Gorice, 25. 12. 2025 09.54 pred 57 minutami 3 min branja 3

Avtor:
STA M.P. D. S.
Požar DSO Notranje Gorice

Požar, ki je zvečer vzplamtel v domu starejših občanov v Notranjih Goricah, so gasilci pogasili, po doslej znanih podatkih pa v njem ni bil poškodovan nihče. Zaradi dima so sicer nekaj stanovalcev odpeljali v UKC Ljubljana. Na ministrstvu za solidarno prihodnost so že ponoči stopili v stik z vodstvom doma ter se podrobno seznanili s potekom dogodka in sprejetimi ukrepi. Po potrebi bodo sodelovali pri zagotavljanju podpore pri sanaciji prizadetega dela objekta.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili o požaru v stavbi , kjer se izvaja varstvo starejših oseb, obveščeni okoli 21. ure. Po do sedaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da se požar, do katerega je po prvih podatkih prišlo v sobi, ni razširil v druge prostore.

Gasilci so požar pogasili, po doslej znanih podatkih pa ni bil v njem nihče poškodovan. Nekaj oseb se je nadihalo dima in so bile odpeljane na pregled v UKC Ljubljana.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Stanovalci začasno nameščeni v druge prostore

Z ministrstva za solidarno prihodnost so medtem sporočili, da so bili tudi oni o požaru na oddelku za osebe z demenco obveščeni v večernih urah. Po doslej znanih informacijah ni bilo huje poškodovanih, stanovalci iz prizadetega dela doma so bili začasno nameščeni v druge prostore.

Razmere so po navedbah pristojnih pod nadzorom, intervencija pa je omogočila postopno vračanje oskrbovancev v neogrožene dele doma, so zapisali.

"Najpomembneje je, da so stanovalke in stanovalci na varnem ter da ni bilo poškodovanih. Z vodstvom doma smo bili v stiku takoj po dogodku ter skupaj spremljamo razmere in nadaljnje korake," je poudaril minister Simon Maljevac.

Zagorelo v domu starejših občanov v Notranjih Goricah

Na ministrstvu so ob tem izpostavili hitro in usklajeno ukrepanje zaposlenih v domu ter intervencijskih služb, ki so s pravočasnim odzivom preprečili hujše posledice. Sledila bo sanacija prizadetega dela objekta, pri čemer bo ministrstvo po potrebi sodelovalo pri zagotavljanju ustrezne podpore, so napovedali.

Župan Občine Brezovica Metod Ropret je v sredo povedal, da se bodo sanacije skupaj z upravljavcem doma lotili takoj.

Ministrstvo napovedalo podporo pri sanaciji

Na ministrstvu za solidarno prihodnost so po sredinem požaru v domu starejših občanov v Notranjih Goricah ponoči stopili v stik z vodstvom doma ter se seznanili s potekom dogodka in sprejetimi ukrepi. Po potrebi bodo sodelovali pri zagotavljanju podpore pri sanaciji prizadetega dela objekta. Minister Simon Maljevac bo dom danes tudi obiskal.

Kot so danes sporočili z ministrstva, so bili o požaru na oddelku za osebe z demenco, ki je izbruhnil nekaj po 21. uri, obveščeni v večernih urah. Po doslej znanih informacijah ni bilo huje poškodovanih, stanovalci iz prizadetega dela doma so bili začasno nameščeni v druge prostore.

Razmere so po navedbah pristojnih pod nadzorom, intervencija pa je omogočila postopno vračanje oskrbovancev v neogrožene dele doma, so zapisali.

Direktorica doma Sara Kelnarič je danes za STA povedala, da so se v dom vrnili vsi stanovalci. Začasno so jih namestili v nepoškodovane dele doma. Vzrok požara še ni znan, gmotna škoda pa po grobi oceni znaša okoli 40.000 evrov. Sanacijo so že začeli.

"Najpomembneje je, da so stanovalke in stanovalci na varnem ter da ni bilo poškodovanih. Z vodstvom doma smo bili v stiku takoj po dogodku ter skupaj spremljamo razmere in nadaljnje korake," je poudaril minister Maljevac.

Dom bo danes tudi obiskal, pri čemer se bo seznanil s stanjem v domu in se pogovoril z vodstvom zavoda, so napovedali na ministrstvu.

Ob tem so izpostavili hitro in usklajeno ukrepanje zaposlenih v domu ter intervencijskih služb, ki so s pravočasnim odzivom preprečili hujše posledice. Ministrstvo bo po potrebi sodelovalo tudi pri zagotavljanju ustrezne podpore pri sanaciji.

