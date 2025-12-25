Ponoči stopili v stik z vodstvom doma, pomagali bodo pri sanaciji po požaru

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili o požaru v stavbi , kjer se izvaja varstvo starejših oseb, obveščeni okoli 21. ure. Po do sedaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da se požar, do katerega je po prvih podatkih prišlo v sobi, ni razširil v druge prostore. Gasilci so požar pogasili, po doslej znanih podatkih pa ni bil v njem nihče poškodovan. Nekaj oseb se je nadihalo dima in so bile odpeljane na pregled v UKC Ljubljana.

Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Stanovalci začasno nameščeni v druge prostore

Z ministrstva za solidarno prihodnost so medtem sporočili, da so bili tudi oni o požaru na oddelku za osebe z demenco obveščeni v večernih urah. Po doslej znanih informacijah ni bilo huje poškodovanih, stanovalci iz prizadetega dela doma so bili začasno nameščeni v druge prostore. Razmere so po navedbah pristojnih pod nadzorom, intervencija pa je omogočila postopno vračanje oskrbovancev v neogrožene dele doma, so zapisali. "Najpomembneje je, da so stanovalke in stanovalci na varnem ter da ni bilo poškodovanih. Z vodstvom doma smo bili v stiku takoj po dogodku ter skupaj spremljamo razmere in nadaljnje korake," je poudaril minister Simon Maljevac.

Na ministrstvu so ob tem izpostavili hitro in usklajeno ukrepanje zaposlenih v domu ter intervencijskih služb, ki so s pravočasnim odzivom preprečili hujše posledice. Sledila bo sanacija prizadetega dela objekta, pri čemer bo ministrstvo po potrebi sodelovalo pri zagotavljanju ustrezne podpore, so napovedali. Župan Občine Brezovica Metod Ropret je v sredo povedal, da se bodo sanacije skupaj z upravljavcem doma lotili takoj.

Ministrstvo napovedalo podporo pri sanaciji