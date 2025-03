Ponoči streslo Škofjo Loko, potres čutili tudi v Ljubljani

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 1.51 v bližini Škofje Loke zabeležili potres magnitude 2,8, so sporočili z Urada za seizmologijo, ki spada pod okrilje Agencije RS z okolje. Dodali so, da so po prvih podatkih potres čutili prebivalci Škofje Loke, Kranja, Ljubljane in okolice. Na njihjovi spletni strani sicer lahko preberemo, da je vprašalnik o potresu izpolnilo več kot 600 oseb, čutili pa so ga tudi zunaj meja Slovenije.

"Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV EMS-98," so še zapisali v kratkem sporočili. Epicenter je bil približno štiri kilometre severovzhodno od Škofje Loke.