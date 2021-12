Vlak ponoči v Krškem trčil v motor

Do trčenja je po podatkih krških policistov prišlo nekaj po 2.30 ponoči. Policisti so tudi ugotovili, da je imel 20-letni voznik mopeda, ki je povzročil nesrečo in se pri tem lažje poškodoval, v litru izdihanega zraka 0,84 miligrama alkohola.

Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom.