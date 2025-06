Ponoči zagorelo na deponiji v Krškem

Policijska uprava Novo mesto je bila o požaru obveščena ob 00.30. Na kraj so odhiteli gasilci PGD Leskovec pri Krškem, Poklicna gasilska enota Krško, PGD Krško, PGD Dolenja vas in PGD Zdole, ki so požar uspešno lokalizirali. "V dom smo se vrnili ob 5.00. Na požarišču se vrši požarna straža," so zjutraj javili gasilci.

"Požar so gasilci omejili in nadaljujejo z aktivnostmi. Ko bodo razmere to omogočale, bodo policisti in kriminalisti ugotavljali vzrok za nastanek požara in druge okoliščine," so sporočili iz novomeške policijske uprave.

O ugotovitvah bodo policisti po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.