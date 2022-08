Ponorele cene energentov in začetek boja za preživetje

Slovenija tako kot celotna Evropa hiti s sprejemanjem interventnih zakonov in postopkov, s katerimi bi omejila ponorele cene energentov. Trg ne deluje več, pravijo ekonomisti, a cene kljub temu, da so borze nelikvidne, torej brez vsake otipljive podlage, rastejo v nebo. Slovenija se sooča z drugo najvišjo ceno električne energije v Evropski uniji, pred njo je le še Avstrija. Recesija je neizbežna. Prvi ukrep, tako Robert Golob, mora biti hiter in odločen poseg Evropske komisije na energetske trge, kar pomeni začasno zaustavitev trgovanja na terminskih borzah.

Evropska unija in z njo Slovenija je v skrajno težkem položaju. Prihajajoči trendi na terminskem trgu so zaskrbljujoči, cena električne energije je pri nas presegla 1000 evrov na megavatno uro. "Gre za 20-kratno povečanje v primerjavi s predlani," pravi Aleksander Mervar, prvi mož ELESa. A ustavitev terminskih poslov težav z naraščajočimi cenami ne bo rešila - podivjani trendi se bodo in se že selijo na tako imenovani SPOT trg, kjer se sklepajo trenutne pogodbe za odkup električne energije: "Tudi tukaj so cenovni signali zaenkrat ekstremno visoki." Če letos zaradi ugodnih fiskalnih razmer in gospodarske rasti, ki je polnila proračun, Slovenija še ima nekaj manevrskega prostora pri regulaciji cen, bodo drugo leto vzvodi izčrpani. "Razmere se bodo dramatično poslabšale," opozarja ekonomist Bogomir Kovač in dodaja, da so visoke cene rezultat trenutnih špekulativnih razmer in na drugi strani energetske transformacije, ki ni bila nikoli dobro premišljena, ampak je gradila na nekem subvencioniranju, ki je dereguliralo trg. "Trg je reagiral tako, kot zna, z energetskimi giganti, ki znajo izkoristiti tržne in geostrateške šoke, rezultat tega je, da imamo danes podeseterjeno ceno energentov." Gospodarstvo pod hudim pritiskom Podjetja letos bodo pod pritiskom, a bodo, kot pravi Mervar, leto še nekako 'zvozila'. Težava bo skoraj zagotovo nastopila naslednje leto. "Če se ti cena energije za dvajsetkrat zviša, na drugi strani pa cena tvojega produkta ostane nespremenjena, mislim, da ni treba posebej računati, kakšen bo razplet." Letošnji oktober bo zelo velika preizkušnja za elektroenergetski sistem, dodaja.

Slovenija je, energetsko gledano, močno odvisna od pretoka rek oziroma od proizvodnje hidroenergije. "V prvih sedmih mesecih je bila proizvodnja le na 50 odstotkih in seveda smo to elektriko morali nekje dokupovati. Saj poznamo načelo, večje ko je povpraševanje, višja je cena," o nizkem vodostaju rek zaradi suše dodaja Mervar. Zadolževanje in inflacija bosta krojili usodo podjetij. "Od inflacije je odvisno, kako konkurenčno bo naše gospodarstvo, pri zadolževanju pa smo videli že leta 2012 in 2013, kako nas je EU skušala reševati in grožnje s prihodom 'trojke'. To so za Slovenijo zelo nevarne razmere. Resda smo na skupni ladji, toda Slovenija je v skupini perifernih držav, ki bo tukaj izjemno prizadeta," meni Kovač. Po njegovem bo Slovenija dolgoročno morala ubrati nekonvencionalne metode, če želi preživeti in drugo leto upati na čudež. V Italiji 'na nitki' zaradi energetske krize visi vsaj 120.000 podjetij, tudi v Nemčiji številni čakajo, kaj bo prinesla jesen in kakšni bodo državni ukrepi. Večina ekonomistov pa napoveduje, da bo recesija trajala več let.

Nad izredne razmere z interventnimi zakoni Po drugem vladnem zasedanju so v obravnavo poslali še 2 zakona o poskusu omejevanja energetskega trga. Novelo zakona o oskrbi s plinom ter interventni zakon pri obvladovanju kriznih razmer in oskrbi z energijo. S slednjim bo vlada dobila zeleno luč, da v naslednjih tednih aktivno poseže na trg z energenti. Pri domačih proizvajalcih v državni lasti bo lahko uredila proizvodnjo elektrike in toplote po reguliranih cenah.

Višja stopnja tveganja bo pomenila krizo na področju oskrbe z energijo, ker bodo že razglašene izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom in krizno stanje v sektorju električne energije, zaradi česar bo treba izkoristiti vse nacionalne potenciale za proizvodnjo električne energije in toplote. Vlada bo lahko družbam v državni lasti s sklepom neposredno naložila izvedbo ukrepov za zanesljivo oskrbo z energijo. Na področju plina bo moral nosilec bilančne skupine zagotoviti skladiščenje plina v drugih državah članicah EU v obsegu, ki bo enak vsaj 15 odstotkom povprečne letne dobave plina, kar najbrž vključuje plinski terminal na Krku. Dobavo plina bo podkrepila z zajetnimi jamstvi, predvidenih je do 300 milijonov evrov za nakup plina v državah izven EU, najbrž v državah Severne Afrike. V krizi bo sprostila tudi naftne derivate iz rezerv. Vlada bo predvidoma lahko z uredbami določila temperaturo ogrevanja oz. hlajenja v javnih stavbah ter predpisala omejitve osvetljevanja stavb, prostorov ali površin. Predvideno je, da bodo imeli odjemalci zemeljskega plina pravico, da se ne bodo priklopili oz. se bodo lahko odklopili od sistema za distribucijo plina ne glede na določbe o prioritetni rabi energentov, o obvezni priključitvi na omrežje za distribucijo plina in o obvezni uporaba plina za ogrevanje stavb in pripravo sanitarne tople vode, ki sta določeni v lokalnih energetskih konceptih, občinskih prostorskih načrtih ali drugih aktih lokalnih skupnosti, ter pri tem ne bodo plačali pogodbene kazni. Po pogodbah o dobavi plina, veljavnih na dan uveljavitve zakona, ne bo dovoljeno zaračunavati kazni zaradi nižje porabe plina, kot je pogodbeno dogovorjena. Koncesionarji za gospodarsko izkoriščanje vode za proizvodnjo elektrike bodo za obdobje od leta 2022 do leta 2025 plačali koncesijo v enaki višini, kot so jo v letu 2020.

V času krize okolje pozabljeno Interventni zakon za obvladovanje kriznih razmer je nujen, dodaja Mervar, saj le tako zagotavlja delovanje elektroenergetskega sistema. A hkrati dovoljuje tudi zanemarjanje okoljskih zavez. Kot primer navede 11 plinskih elektrarn s skupno močjo 500 megavatov v Sloveniji, ki namesto plina lahko v kriznih razmerah uporabljajo tudi láhko kurilno olje. Danes je njihovo delovanje omejeno na 500 ur letno, kar ni nič. Lahko izkoristimo blagovne rezerve kurilnega olja, če bo problem z dobavo plina.

