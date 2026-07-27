Ponosna starša: Vedela sva, da bo poskušal narediti dirko zanimivo

Tadejevih izjemnih dosežkov se še posebej veselita njegova starša. Občutke ob tako velikih sinovih uspehih pa je težko opisati, pravita Mirko in Marjeta Pogačar. Iz Francije sta se zaradi obveznosti vrnila že v petek, sinočnji zaključek dirke pa sta spremljala prek družbenih omrežjih. "Vedela sva, da bo poskušal narediti dirko zanimivo in jo tudi je," pravita ponosna starša, ki zdaj komaj čakata, da se Tadej vrne v domovino. Ponosni so tudi prebivalci v rumeno odete Komende, kjer razmišljajo celo o muzeju Tadeja Pogačarja.