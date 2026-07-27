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Ponosna starša: Vedela sva, da bo poskušal narediti dirko zanimivo

Komenda, 27. 07. 2026 19.37 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
Tanja Volmut
Mirko in Marjeta Pogačar

Tadejevih izjemnih dosežkov se še posebej veselita njegova starša. Občutke ob tako velikih sinovih uspehih pa je težko opisati, pravita Mirko in Marjeta Pogačar. Iz Francije sta se zaradi obveznosti vrnila že v petek, sinočnji zaključek dirke pa sta spremljala prek družbenih omrežjih. "Vedela sva, da bo poskušal narediti dirko zanimivo in jo tudi je," pravita ponosna starša, ki zdaj komaj čakata, da se Tadej vrne v domovino. Ponosni so tudi prebivalci v rumeno odete Komende, kjer razmišljajo celo o muzeju Tadeja Pogačarja.

starša tadej pogačar dirka po franciji kolesar

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KOMENTARJI3

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periot22
27. 07. 2026 20.51
Odlična vzgoja otrok kapo dol!
Odgovori
0 0
MamaTereza
27. 07. 2026 20.14
Čudovita starša!!! Pogi je super dečko, za mene je legenda!
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+2
2 0
0523
27. 07. 2026 19.53
Spoštovanje!!!
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