Ponosni prejemniki nagrade websi

S svobodo govora prihaja tudi odgovornost, da v svojih govorih in komentarjih ostajamo spoštljivi do sočloveka. Akcija Šaljivi komentarji, ki smo jo izvedli na naši spletni strani, je bila namenjena natanko temu: prepoznavanju žaljivega govora, ki se predvsem v obliki komentarjev pojavlja pod članki, ki jih vsakodnevno pripravljajo novinarji. Ker je resna tematika lahko tudi zabavna, se je akciji pridružilo pet komikov, ki so skupaj pozivali k pisanju šaljivk namesto žaljivk.

"Kaj reči, ko s spremembo le ene črke povežeš domače mlade komike, enega največjih problemov današnjega (digitalnega) sveta in zaupanje urednikov najbolj obiskane spletne strani v Sloveniji, na koncu pa za to dobiš še nagrado? Najprej en velik hvala, takoj za tem pa, da je nagrada WEBSI še kako pomemben opomnik, da so šaljivi komentarji in spoštljiva komunikacija nekaj, k čemur moramo stremeti prav vsi," pa je povedal Blaž Žnidarec, tekstopisec in snovalec kampanje, Luna\TBWA.