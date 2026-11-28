Ko je znameniti trboveljski dimnik zavit v meglo, sončne panele pa prekriva prva snežna odeja, je tudi za sončno elektrarno čas za malce zimskega spanja. "Dan po sneženju ta elektrarna ne proizvaja električne energije, ampak kmalu bo posijalo sonce in gremo v proizvodnjo," pravi poslovni direktor HSE Ervin Renko.

V elektrarno je vključenih 180 tisoč modulov s skupno močjo skoraj 10 megavatov. Letno proizvede do 10 gigavatnih ur energije, kar zadovolji potrebe 2500 povprečnih gospodinjstev. Polje panelov obkroža sončna učna pešpot, lokacija izraža poseben simbolični pomen projekta.

"Tu gre za zaprto odlagališče elektrofilterskega pepela, žlindre in sadre, ki so ga koristno izrabili s tem, da smo postavili to sončno elektrarno skupaj z baterijskim hranilnikom," pravi Renko. Prav baterije predstavljajo prihodnost elektroenergetskega sistema, je prepričan. V HSE z njimi načrtujejo še številne projekte. "Baterijski hranilniki predstavljajo fleksibilnost v električnem sistemu, in to bo za ohranjanje stabilnosti sistema naslednjih 15 do 20 let eden integralnih virov, ki so za obnovljive vire neobhodno potrebni."

Tehnologija postaja vse bolj zanimiva tudi za investitorje. Slovenska podjetja so pri upravljanju s hranilniki med vodilnimi v svetu.

O tehnologiji bo zato precej govora tudi na konferenci Platforma – Energetska prihodnost: globalni izzivi, lokalne rešitve, ki jo organizira naša medijska hiša. S ključnimi deležniki iz energetskega sektorja in odločevalci pa se bomo pogovarjali tudi o jedrski energiji, gorivih, omrežnini. Več informacij je na voljo na spletni strani platforma.si.