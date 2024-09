Od rušenja stare stavbe v začetku leta se ni premaknilo nič

Sto let star infekcijski oddelek že desetletja ni bil primeren ne za paciente ne za osebje. Prostori so bili dotrajani, premajhni, v njih pa med drugim vlaga in plesen ter okna, ki že dolgo niso več tesnila. Po letih prizadevanj so januarja letos naposled dočakali začetek rušenja stavbe, a se od rušitve na terenu ni še nič premaknilo. "Po začetnem entuziazmu smo postali apatični, saj vidimo, da se nekako ne premika tako, kot je bilo načrtovano, z naše strani pa je bilo vse pripravljeno," komentira Božena Kotnik Kevorkijan, predstojnica Oddelka za infekcijske bolezni UKC Maribor.

Do izgradnje nove stavbe pa infekcijski oddelek od decembra lani deluje v nadomestnih prostorih, v stavbi psihiatričnega oddelka. "Razmere so težke, da ne bom rekla kar slabe, ker naredimo vse, kar je možno za bolnike, vendar so prostori premajhni, nefunkcionalni, nimamo dodatnih prostorov ne za odmor ne za preiskave, nimamo preiskovalnice," opozarja Kotnik Kevorkijanova.

Večina bolniških sob nima svojih sanitarij, kar je še dodatna težava. Oddelek pa je več kot poln, kaj bo šele, ko bo prišla sezona okužb dihal in gripe. Po prvotnih načrtih naj bi sicer novi oddelek stal leta 2027. "Bilo je obljubljeno, da bo to za dve leti in smo vseeno računali na tri leta, zaenkrat pa našega novega oddelka še niso začeli graditi, tako da se lahko to zamakne. Ne vem, kako dolgo bomo zdržali in kako dolgo bodo bolniki hoteli to prenašati," še pripomni Božena Kotnik Kevorkijan.

Ministrstvo za zdravje, ki vodi investicijo, še ni objavilo razpisa za izvajalca del. Načrt objekta se je sicer povečal po kvadraturi in s tem je investicija s prvotnih 50 milijonov poskočila na dobrih 105 milijonov. Kot pravijo na ministrstvu, so zato po načelu gospodarnega in vestnega ravnanja naročili zunanjo revizijo, izsledki pa bodo znani še ta mesec, dodajajo.

In šele nato bo lahko sledil razpis za izvajalca del, nato pa bo treba počakati še pravnomočno odločitev glede izvajalca del. Na ministrstvu pa predvidevajo, da časovnica izvedbe projekta ne bo bistveno odstopala.