Ponovna porast okužb s koronavirusom, bolnišnice omejujejo obiske

Po zelo mirni pomladi in prvem delu poletja se zadnje tedne po svetu spet povečuje število obolelih za covidom-19, na kar je opozorila tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Ob tem analize odpadnih voda kažejo, da je virusa v resnici še do 20-krat več, kot kažejo testi. Podobno opažajo tudi zdravniki pri nas. Nekatere bolnišnice – med njimi Onkološki inštitut – so zato omejile obiske in spet priporočajo nošenje zaščitne maske. Čeprav se bolezen širi, pa večina bolnikov zboli z blagimi znaki, hudi zapleti so zelo redki.