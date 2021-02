Ponovna vložitev nezaupnice: tajno glasovanje dopušča negotovost

LMŠ, SD, Levica in SAB imajo skupaj 39 poslanskih glasov. Erjavec je minuli teden sporočil, da ga podpirajo tudi štirje poslanci DeSUS, dva se bosta predvidoma podpisala pod predlog nezaupnice. A vsi glasovi te stranke niso tako gotovi, saj od posameznih poslancev neuradno prihajajo različne informacije. V primeru neuspeha nezaupnice je tako odprto vprašanje sodelovanja DeSUS z vlado, morda tudi s posebnim sporazumom.

Karl Erjavec in predstavniki KUL.

Opoziciji in koaliciji je skupno, da se želita v DZ prešteti. V koaliciji sicer zlasti glede na glasovanja v DZ ocenjujejo, da ima vlada večinsko podporo. V primeru neuspeha nezaupnice pa je možna rekonstrukcija vlade.

Odločanje že v petek ali najpozneje prihodnjo sredo

Če bo nezaupnica danes vložena, bi lahko poslanci glede na poslovniške roke o njej razpravljali in odločali že v petek, najpozneje pa prihodnjo sredo. DZ namreč po poslovniku o kandidatu za novega predsednika vlade odloča najprej 48 ur in najpozneje sedem dni po vložitvi predloga.

Ponovna vložitev nezaupnice se obeta po manj kot enem mesecu od prve. Prvič so jo LMŠ, SD, Levica, SAB in del DeSUS z 42 poslanskimi podpisi vložili 15. januarja. A do glasovanja ni prišlo, saj je Erjavec z obrazložitvijo, da iz epidemioloških razlogov vsi podpisani poslanci ne bi mogli glasovati v DZ, soglasje h kandidaturi nato umaknil. Erjavec upa, da bodo tokrat lahko glasovali vsi, ki nezaupnico podpirajo.