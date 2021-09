'Ponovni zagon turizma bo pripomogel k hitremu okrevanju in rasti gospodarstva'

Svetovni dan turizma, ki ga vsako leto obeležujemo 27. septembra, spodbuja zavedanje o družbeni, kulturni, politični in gospodarski vrednosti turizma ter prispevku, ki ga lahko turistični sektor prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja, so zapisali na Slovenski turistični organizaciji.

Svetovna turistična organizacija (UNWTO) je letos v ospredje postavila vključujočo rast, saj je pandemija covida-19 prizadela tako razvita gospodarstva kot tista v razvoju, še posebej pa najbolj ranljive skupine. "Ponovni zagon turizma bo pripomogel k hitremu okrevanju in rasti, pri čemer je bistven vključujoč razvoj, ki bo pravičen do vseh," so zapisali.

Predlani v Sloveniji kar 60 odstotkov več turističnih namestitev kot leta 2010

Ob dnevu, ki je posvečen turistični panogi, so podatke o njej zbrali tudi na državnem statističnem uradu. Med drugim so izpostavili, da je Slovenija kot turistična destinacija vedno bolj priljubljena. Predlani so v turističnih nastanitvenih obratih zabeležili skoraj 15,8 milijona prenočitev turistov, kar je v primerjavi z letom 2010 predstavljalo 60-odstotno rast.

Število prenočitev tujih turistov je bilo v zadnjih letih vsako leto višje, razen lani. Leta 2020, ko je izbruhnila pandemija, so namreč tuji turisti ustvarili samo 36 odstotkov vseh prenočitev, občutno manj kot domači turisti. Še leto prej so tujci ustvarili 72 odstotkov vseh prenočitev.

V luči covida-19 je Slovenija lani zabeležila 9,2 milijona turističnih prenočitev, kar je 42 odstotkov manj kot leta 2019, ter dobre tri milijone prihodov, kar je predstavljali 51-odstotni upad glede na prejšnje leto.

Okrevanje panoge bo predvidoma počasno. V prvih osmih mesecih letošnjega leta so tako v turističnih nastanitvenih obratih zabeležili nekaj več kot 2,3 milijona prihodov turistov, kar je bilo odstotek manj kot v enakem lanskem obdobju. Prenočitev je bilo v tem obdobju malo manj kot sedem milijonov, kar na letni ravni predstavlja dvoodstotni padec.