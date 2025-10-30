Svetli način
Slovenija

Ponovno na voljo subvencije za električne avtomobile

Ljubljana, 30. 10. 2025 20.26 | Posodobljeno pred 2 urama

STA , D.L.
Ponovno so na voljo subvencije za nakup električnih vozil. Družba Borzen je namreč danes objavila spremembo javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za električna vozila, v okviru katerega je za fizične osebe na voljo 6,2 milijona evrov, za osebe, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, pa je subvencije povečala na 12 milijonov.

Polnilnica za električne avtomobile
Polnilnica za električne avtomobile FOTO: Adobe Stock

Družba Borzen je avgusta objavljeni javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za električna vozila nekajkrat že spreminjala. Prejšnji petek je tako razpis v delu, ki se nanaša na fizične osebe, zaprla. Za pravne osebe je bilo medtem še naprej na voljo tri milijone evrov.

S spremembo razpisa, ki je bila objavljena v današnjem uradnem listu, pa je v okviru sklopa A, ki zajema fizične osebe, na voljo 6,2 milijona evrov. To je enako znesku pred zaprtjem razpisa.

V okviru sklopa B, ki zajema osebe, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, torej pravne osebe, samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno s tistimi, ki so registrirane kot zavezanci za obračunavanje davka na dodano vrednost, pa je po novem na voljo 12 milijonov evrov.

Kot izhaja iz današnje objave spremembe razpisa v uradnem listu, so finančna sredstva za izvedbo javnega poziva zagotovljena v okviru podnebnega sklada in so načrtovana v državnem proračunu za leti 2025 in 2026 v okviru programa porabe sredstev podnebnega sklada za leta 2025-2028.

Ostala določila javnega poziva ostanejo nespremenjena in v veljavi.

iziizi
30. 10. 2025 20.50
To mi nič ne pomaga penzija 360 eur je premalo še za bicikl
