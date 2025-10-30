Ponovno na voljo subvencije za električne avtomobile

Družba Borzen je avgusta objavljeni javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za električna vozila nekajkrat že spreminjala. Prejšnji petek je tako razpis v delu, ki se nanaša na fizične osebe, zaprla. Za pravne osebe je bilo medtem še naprej na voljo tri milijone evrov.

S spremembo razpisa, ki je bila objavljena v današnjem uradnem listu, pa je v okviru sklopa A, ki zajema fizične osebe, na voljo 6,2 milijona evrov. To je enako znesku pred zaprtjem razpisa.

V okviru sklopa B, ki zajema osebe, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, torej pravne osebe, samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno s tistimi, ki so registrirane kot zavezanci za obračunavanje davka na dodano vrednost, pa je po novem na voljo 12 milijonov evrov.

Kot izhaja iz današnje objave spremembe razpisa v uradnem listu, so finančna sredstva za izvedbo javnega poziva zagotovljena v okviru podnebnega sklada in so načrtovana v državnem proračunu za leti 2025 in 2026 v okviru programa porabe sredstev podnebnega sklada za leta 2025-2028.

Ostala določila javnega poziva ostanejo nespremenjena in v veljavi.