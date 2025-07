Ponovno odprtje Petrola v Petrini, nekateri jokali od veselja

Upor Kostelcev je uspel. 10 dni po prvem velikem protestnem shodu se lahko domačini veselijo. Danes ni bilo občana, ki ne bi vedel, da Petrol znova obratuje. Že v četrtek bodo na bencinskem servisu začeli točiti tudi gorivo.

Aktualne cene so se sicer na tablah v Kostelu že izpisale in razveselile domačine. Nenavadno? Morda za nekoga v Ljubljani, obkroženega s črpalkami z vseh smeri. Precej manj nenavadno za Kostelce, ki so od prve črpalke v Kočevju oddaljeni kar 30 kilometrov.

"Klicali so nas na občino, ali je to res, ali je to mogoče. Res popolno navdušenje," razlaga županja Nataša Turk.

"Srečni so, veseli so. Solze sem videl na obrazih upokojencev, ko so slišali, da se Petrol spet odpira. Jaz mislim, da je to pomembno sporočilo vsem odločevalcem, naj pazijo tudi na nas na obrobju države," pravi Marko Preložnik, občinski svetnik.

Bencinski servisi sicer v praksi sploh niso bili zaprti, za pultom je namreč ves čas sedel delavec Petrola. Neuradno zato, ker niso uspeli prekiniti sodelovanja s Pošto Slovenije.

Se pa lahko domačini in tudi številni turisti, ki si privoščijo postanek v Kostelu, že danes lahko okrepčajo. V prodajalni je, potem ko je Petrol že naredil prvi napovedani korak, že skoraj vse kot nekoč.