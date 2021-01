Vnovično odprtje smučišč brez množičnega obiska in v znamenju hitrih testov

Manjši obisk smučišč je bil tudi posledica obveznega negativnega testa. Tisti, ki so smučali v Kranjski Gori, so morali potrdilo o testu prinesti s sabo, namenjeni na Vogel pa so se lahko spotoma ustavili v Bohinjski Bistrici, kjer so smučarjem omogočili brezplačno testiranje.

Brezplačne hitre teste so izvajali tudi na mariborskem in areškem Pohorju. Ena točka za hitro testiranje je bila na spodnji postaji vzpenjače, kjer so danes med 8. in 12. uro testirali 150 ljudi. Druga točka za testiranje pa je bila na zgornji postaji vzpenjače, kjer so testirali še 57 ljudi. Od skupaj testiranih 207 sta bila pozitivna le dva testa.

Vendar pa tudi smučarji menijo, da obvezni testi negativno vplivajo na obisk smučišč: "Da se boš šel vsak dan testirat in nato smučati, to ni mogoče." Tudi zato, ker je brezplačno testiranje v Bohinju načrtovano le še za jutri. Bohinjski županJože Sodja sicer pravi, da se s smučišči dogovarjajo, ter da so jim pripravljeni ponuditi prostor za opravljanje testiranj.