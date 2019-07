Ponovno slaba čebelarska letina, čebelarji pričakujejo rešitve

Čebelarji so tudi letošnje leto zaskrbljeni, saj se že kažejo posledice nestanovitnega vremena. Po trenutnih ocenah bodo izgube višje, kot so sprva predvidevali, saj so bile tudi kasnejše paše slabše in donosi nizki, so sporočili iz Čebelarske zveze Slovenije (ČZS):"Ocenjujemo, da bodo letošnje izgube v veliki večini preko 60-odstotne, na precej območjih tudi 90-odtotne in več. Marsikateri panj ne bo dal niti kilograma medu. Še več, aprila in maja smo samo za vzdrževanje čebel porabili približno 10 kilogramov sladkorja po panju, v normalnih letih ga v tem času ne porabimo nič."

V panjih je v eni čebelji družini do 70.000 čebel. Poraba hrane na čebeljo družino je do kilogram hrane na dan. Če čebele en teden ne vzletijo, v naravi ne najdejo ničesar, to pomeni, da čebelja družina v tem času potrebuje od pet do sedem kilogramov hrane, ki jo mora zagotoviti čebelar.

Kot zatrjujejo v ČZS, je Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec že obljubila pomoč v primeru slabe letine, vendar morajo zdaj počakati na konec pašne sezone in končno oceno stanja.

Pašna sezona se konča sicer avgusta, a čebelarji so že zdaj izračunali, da dosedanjega izpada ne bo mogoče nadomestiti. Edino upanje, ki bi lahko vsaj delno omililo slabo letino, je hojeva paša. "Vendar tudi, če ta odlično zamedi, ne more popraviti letošnje sezone. To pašo pričakujemo na manjšem območju in jo bo deležno le manjše število čebeljih družin," so izpostavili.

Slovenski čebelarji od pristojnega ministrstva pričakujejo akutno reševanje perečih težav. Na predlog predsednika in zaposlenih v ČZS je upravni odbor junija spisal in poslal ministrstvu zahteve, o katerih se bodo pogovarjali in iskali rešitve 5. septembra. Ministrica je potrdila, da se bo sestanka udeležila, čebelarji pa verjamejo, da bo podala konkretne odgovore. "V teh, za čebele in čebelarje težkih časih, se bo pokazalo, ali je Slovenija res dežela odličnih čebelarjev, ali res ceni in podpira slovensko čebelo in slovensko čebelarstvo. Menimo, da ni več časa za besede, čas je za konkretna dejanja, ki bodo uresničevala resolucijo svetovnega dne čebel in katera bomo kot vzornica čebelarske države lahko predstavili na svetovnem čebelarskem kongresu septembra 2019 v Kanadi," so sporočili iz ČZS. Glavna rešitev, ki jo pričakujejo, je finančna pomoč za slehernega slovenskega čebelarja, za vsak čebelji panj,saj je prav vsak panj pomemben za opraševalni servis. Predlagajo 10 kilogramov sladkorja za vsako čebeljo družino.

Iskanje konkretnih rešitev z ministrico se bo začelo po 15. avgustu, ko se konča ocena pašne sezone, so še poudarili v ČZS. Po njihovih navedbah se namreč v javnosti porajajo predvidevanja, da so z državo že dosegli dogovore, a kot pravijo, to ne drži.