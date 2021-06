Bivšemu župniku v Preski znova sodijo

Nekdanjemu duhovniku Francu Klopčiču , ki se danes preživlja s prevozništvom, na prvi stopnji sodijo drugič. Ob prvem sojenju je bil na prvi stopnji oproščen, višje sodišče je nato sodbo spremenilo v obsodilno in mu izreklo štiri leta zapora. Vrhovno sodišče pa je sodbo višjega nato razveljavilo. Na višjem sodišču je v drugačni sestavi kot prvič sodni senat sodbo nato razveljavil in zadevo vrnil v ponovno sojenje na prvi stopnji, ki se je začelo v sredo.

Domnevna spolna zloraba, ki naj bi se zgodila v letih 2004 in 2005 v župnišču v Preski, je prišla na dan leta 2012. Tedaj naj bi se deklici, ki je h Klopčiču hodila k verouku, na psihiatrični kliniki približal nek fant, kar naj bi v njej sprožilo spomine na domnevno zlorabo. O tem je spregovorila s svojo zdravnico, ki je obvestila Policijo. Po začetku postopka se je Klopčič na zahtevo Cerkve moral umakniti iz pastorale.

Po mnenju okrožnega sodišča ob prvem sojenju dokazni postopek ni potrdil očitkov o spolni zlorabi z gotovostjo, ki bi bila potrebna za izrek obsodilne sodbe, čeprav je sodišče oškodovanki verjelo, "da je dogodek opisala, kot se je zgodil v njenih sanjah", vendar je menilo, da je v njenem pričevanju veliko vrzeli in povezav z njenimi sanjami in družinskimi težavami."Bolj kot to, ali se je dogodek zgodil tako, ko zatrjuje obtožba, pa je pomembno vprašanje, ali se je sploh zgodil," je v obrazložitvi prve oprostilne sodbe dejala sodnica in opozorila, da gredo v prid obrambi tudi mnenja različnih izvedencev in pričanja zdravnikov.

Višji sodniki so junija 2018 na pritožbo tožilstva na podlagi istih dokazov sodbo iz oprostilne spremenili v obsodilno in Klopčiča obsodili na štiri leta zapora. A kot je ugotovilo vrhovno sodišče, so višji sodniki ravnali napak, ko so dokaze, ki jih je na glavni obravnavi izvedlo okrožno sodišče in jih ocenilo kot neprepričljive, na pritožbeni seji ocenili kot prepričljive ter sodbo spremenili v škodo obdolženega, ne da bi opravili obravnavo. Pri tem se tudi niso ukvarjali z dejstvi in okoliščinami, ki jih je okrožno sodišče izpostavilo kot sporne, ker da vzbujajo dvom o obtoženčevi krivdi.