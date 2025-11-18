Svetli način
Slovenija

Ponovno sojenje za smrt 77-letnika: izpis telefonskega prometa, sledi tudi na kljuki

18. 11. 2025 16.18

STA , N.L.
32

Na ponovljenem sojenju Marjanu Grmu, Mihaelu Grmu, Marku Belclu in Marjanu Brajdiču zaradi očitkov o povzročitvi hude telesne poškodbe, zaradi katere je marca 2021 umrl Stanislav Knafel, je sodišče zaslišalo več prič, med njimi policiste, kriminaliste in reševalno osebje, ki so pričali že na prvem sojenju.

Kaznivo dejanje so izvedli v gozdu v Zgornji Duplici pri Grosuplju
Kaznivo dejanje so izvedli v gozdu v Zgornji Duplici pri Grosuplju FOTO: POP TV

Knafel je umrl po tistem, ko so ga 18. marca 2021 v gozdu pri Zgornjih Duplicah na Dolenjskem zvezali in brutalno pretepli. Šele naslednji dan ga je v gozdu, kjer je živel v bivalniku, našel njegov prijatelj, ki je poklical pomoč in policijo, a Knafla niso mogli rešiti. Ljubljansko okrožno sodišče je na prvem sojenju četverico spoznalo za krive storitve naklepnega dejanja posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom, a je višje sodišče sodbo razveljavilo.

Večino prič je sodišče danes zaslišalo na predlog obrambe, njena vprašanja pa so se vrtela predvsem okrog izvajanja procesnih dejanj v predkazenskem postopku. Obramba pa je ponovno želela razčistiti tudi, kaj se je na tragični dan dogajalo na kraju kaznivega dejanja, ob čemer je spomnila na nekatera pričanja, da je policist, ki je bil prvi na kraju, najprej fotografiral žrtev, šele kasneje pa je reševalcem dovolil, da ji pomagajo.

Telefonske številke obtoženih so se ujele na bazno postajo blizu kaznivega dejanja

Usodnega dne je na kraj kaznivega dejanja prvi prišel policist Rok Jerman. Kot je dejal Jerman, je Knafel ob prihodu ležal na tleh zraven bivalnika v gozdu, roke je imel zvezane z električnim vodnikom, pulza ni zaznal. Kasneje pa je medicinska sestra zaznala pulz in poklicala zdravnika.

Pričala je tudi medicinska sestra Urša Leah Predalič, ki je prva zatipala pulz. Potrdila je, da jo je Jerman res prosil, naj ne obrača žrtve, dokler ne bo fotografiral žrtve. A je s fotografiranjem že končal, še preden so do žrtve prišli tudi ostali člani reševalne ekipe in prinesli opremo za oživljanje.

Na klop za priče je stopila tudi kriminalistka Monika Dogar, ki je pregledovala bazne postaje in pripravila več analitskih poročil na podlagi izpisa telefonskega prometa mobilnih telefonov obtoženih. Kolikor se spomni, je pregled pokazal, da so se telefonske številke obtoženih ujele na bazno postajo na območju, ki se je ujemalo s krajem kaznivega dejanja, je danes povedala sodišču.

Sledi našli tudi na zunanji kljuki bivalnika

Višji kriminalistični inšpektor Nacionalnega forenzičnega laboratorija Mihael Muster pa je ponovil glavne ugotovitve iz poročila o preiskavi sledi, ki so jih policisti zavarovali pri ogledu kraja kaznivega dejanja in okolice. Kot je dejal, so forenziki na različnih predmetih, med drugim na zunanji kljuki bivalnika, v katerem je živel Knafelj, in na rjavi denarnici našli mešano biološko sled več oseb, tudi sledi Belcla.

Tožilka Petra Vugrinec je sodišču predlagala, da pri Telekomu in T2 pridobi podatke, katero območje je na dan 18. marec 2021 pokrivala bazna postaja Peč pri Grosuplju ter ali je zajemala tudi koordinate kraja kaznivega dejanja in v krogu petsto metrov. Kot je poudarila, je imel pokojni Knafel telefonsko število pri Telekomu, Marjan Grm pa pri T2, obe pa sta se na ta dan nahajali na tej bazni postaji. Sodnica je predlogu ugodila.

Naslednja obravnava bo 16. januarja.

sojenje smrt telesna poškodba Stanislav Knafel
Začenja se predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom

Veseli december v Ljubljani: s kom se boste lahko poslovili od starega leta?

KOMENTARJI (32)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JanezOrban
18. 11. 2025 17.32
+1
Takrat bi mogo zapornik odstopit!
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
18. 11. 2025 17.32
Lahko prosim ponovite sojenje SDS Noviču,ki ga je izpustil SDS sodnik Radonjić.Policija namreč sploh ne išče drugega osumljenca,saj je njegova krivda očitna
ODGOVORI
0 0
9876543
18. 11. 2025 17.30
+1
S predstavljate, da vsi prebivalci dobimo takšne "pravice", zastonj vodo , elektriko, socialno nekaj tisoč....
ODGOVORI
1 0
ZIPPO
18. 11. 2025 17.29
+1
Višje sodišče je sodbo razveljavilo???!!!!!???!!!!SODNIKI DA VAS SRAM NI!!!
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
18. 11. 2025 17.28
+1
Misika ..1967 Pa kaj je s tabo.? Kdo komu podtika.,Le..ki trdite,,da sds ni ukrepala,zdaj se je pa izkazalo,da rdeče sodstvo he ukrepa.
ODGOVORI
1 0
Misika1967
18. 11. 2025 17.28
+1
Ko so umorili Slavca sekta ni imela nobenega paketa. So takrat odstopili??? Vsi ste pisali da je kriv Golob,torej se posujte s pepelom in priznajte kdo je kriv. Ta umor je vodil v drugi umor,ce bi takrat sprejeli svoje predloge pa bi lahko se drugi umor nebi zgodil. Zaslepljeni pa sedaj prelagate krivdo na sodisca,tega postopka se ni konec. Vasa vlada jim je omogocila zastonj odvetnika. Janseva takratna dejanja so sedanje posledice,pa ce vam je to prav ali ne. Kriva je takratna vlada.
ODGOVORI
2 1
ole ole
18. 11. 2025 17.25
+3
Če bi to naredil Janez ga bi obsodili za umor in keho 30 let. Ker so pa zdaj na sodišču obtoženi neka druga vrsta človeka pa jih preganjajo samo za povzročitev hude telesne poškodbe.
ODGOVORI
3 0
Jani.
18. 11. 2025 17.25
+0
Vladi teče voda v grlo pa zdaj še nazaj gledajo. Drugače ne bi! JJ je imel takrat manjšinsko vlado, zdaj ima ptič večinsko pa ogromno opozoril mesece pred tragedijo z vseh strani in Pokluko samozabestno, da je vse pod kontrolo. Nič ni blo pod kontrolo. Odstop je premalo. Aleša ni moč obuditi. Višje sodišče v tem primeru razveljavilo sodbo? Neverjetno.
ODGOVORI
2 2
JohannDoe
18. 11. 2025 17.22
+5
@kilihajab Troli lahko zmerjate. Lahko hujskate. Lahko sejete sovraštvo med ljudi. Tega, da je ta vlada večkrat, vsakič znova in konsistentno zavračala vse predloge (bilo jih je kar nekaj), katere iste sedaj ad hoc kao "sama" uvaja in sprejema, ter se skorajda štiri leta kontinuirano posmehovala predlogom in njihovim predlagateljem, tega spremeniti ne morete.
ODGOVORI
6 1
JohannDoe
18. 11. 2025 17.24
+4
Vam pa, troli, tudi dol visi za to vlado. Vaš namen je, da se skregamo, sovražimo in požremo med sabo, da bodo vaši tuji gospodarji z lahkoto plenili.
ODGOVORI
5 1
bodi
18. 11. 2025 17.18
+2
torek ko venomer ponavljate, da je JJ so kriv pri tem primeru se sedaj odkriva kako deluje sodstvo, mar ne????
ODGOVORI
6 4
sandi101
18. 11. 2025 17.13
+11
Malo so se samo igrali BDSM z njim-vsi nedolžni. Obramba bo naredila vse, da se "nedolžne" izpusti oz., da se jim izplača odškodnina za vznemirjanje , ki so ga doživeli s strani policije in tožilstva. Če bi mene vprašali kaj z njimi, se ve.
ODGOVORI
11 0
DirtySanchez
18. 11. 2025 17.12
+16
Vse 4 poslat v zapor za 30 let, pa da jih tam presocializirajo in to z pendreki vsak dan.
ODGOVORI
16 0
Misika1967
18. 11. 2025 17.11
-4
Bo SDSprevzela odgovornost za ta umor??? Vse podtikajo drugim,kaj so takrat naredili??? Sedaj se izgovarjajo na sodisce,naj prevzamejo odgovornost. Niso zascitli reveza. Naj jj odstopi iz stranke.
ODGOVORI
7 11
Groucho Marx
18. 11. 2025 17.13
+3
Misika misika... tvoji mesečniki zatrjujejo, da je Aleš padel in se udaril. Zamisli se, koga podpiraš.
ODGOVORI
8 5
bodi
18. 11. 2025 17.13
+5
ti si pa Mal počena, a ti ni jasno da je leva vlada nastopila l. 2022 in so vse povrsti oproscali in sedaj se posipajo z pepelom in vlečejo iz predala vse zavržene primere samo zato ker je bil JJ na vladi.
ODGOVORI
10 5
Killing of Hind Rajab
18. 11. 2025 17.13
-1
ne samo jj...komplet njegova sekta plus nsi ...naj zgine....tako tudi oni krulijo za golob ekipo..
ODGOVORI
5 6
Julijann
18. 11. 2025 17.15
+3
SDS, oz.vlada so pripravili paket zakonov, a je Levica skočila v luft. Blikirali so sprejem z napovedjo posvetovalnega referenduma. Je tudi sedaj Levica pokazala iz kakšnega resta je. Zati, ne bluzi misika.
ODGOVORI
6 3
Groucho Marx
18. 11. 2025 17.16
+0
Izginili bodo oni socialisti in mesečniki. 👌
ODGOVORI
4 4
Killing of Hind Rajab
18. 11. 2025 17.09
-6
opa....a bo sedaj bivši komunist lažnivi janša in njegovi priveski trajno odstopil-i ...takrat je bil on ablast...pa niso niti musknili o romih . Ob tragičnega dogodku Aco pa so krulili janševiki z janšo vred in nsi na vse pretege...
ODGOVORI
5 11
JohannDoe
18. 11. 2025 17.08
+9
@misika Nad to vlado se znašajo, ker je večkrat, ponavljajoče in konsistentno zavračala predloge opozicije, županov in praktično vsakega, da se to področje uredi. Predloge, katerih ideje je sedaj kao "sama" sprejela s tem omnibus ad hoc zakonom. Tudi tedaj pod Janšo so bili predlogi, pa jih je tedanji KUL enako napadal in zavračal. Tedaj je Janša imel manjšinjsko in zelo negovovo vlado. Danes ima koalicija večinsko vlado in lahko počne karkoli in bi lahko to, kar je, storila tudi preden ji je par mesecev pred volitvami nepričakovano stekla voda v grlo. Pa ni. In je nasptotovala natanko temu, kar sedaj kakor "sama" uvaja.
ODGOVORI
11 2
Jani.
18. 11. 2025 17.19
+2
JohannDoe bravo! Nalepi 100x 👏👏👏
ODGOVORI
3 1
Infiltrator
18. 11. 2025 17.03
+14
Sodniki so problem ,al so podkupljeni al pa se bojijo za svoje riti in potem največkrat vse izpustijo...
ODGOVORI
15 1
Jožajoža
18. 11. 2025 17.01
+0
vedno,ko smo imeli probleme z romi, vedno so govorili, če janši nič ne morejo,tudi meni ne.ta stavek pozna vsak policist
ODGOVORI
6 6
Tami69
18. 11. 2025 17.10
+6
Zdaj pa govorijo če taubiju nič ne morejo tudi meni ne .,
ODGOVORI
6 0
Misika1967
18. 11. 2025 16.50
-6
Vlada janse je kdo odstopil??? Zakaj niso uredili romsko problematiko??? In ja oba sta bila umorjena,oba brez izgovorov. Jansa takrat ni nic naredil,hujs tudi ne sedaj pa znasajo nad to vlado. Sramota dvolicnezev. Farska sekta nikoli vec.
ODGOVORI
12 18
Jožajoža
18. 11. 2025 16.47
+5
nič ne pomaga šutarjev zakon.verjemite, da slabo luč na slovensko sodstvo mečejo sodniki,ki so vodeni iz kleti zla.in, da janšiti ne priznavajo slovenskega sodstva.kot romi ne
ODGOVORI
14 9
Jožajoža
18. 11. 2025 16.46
-3
janšov greh in hojsov.
ODGOVORI
10 13
