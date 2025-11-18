Ponovno sojenje za smrt 77-letnika: izpis telefonskega prometa, sledi tudi na kljuki

Na ponovljenem sojenju Marjanu Grmu, Mihaelu Grmu, Marku Belclu in Marjanu Brajdiču zaradi očitkov o povzročitvi hude telesne poškodbe, zaradi katere je marca 2021 umrl Stanislav Knafel, je sodišče zaslišalo več prič, med njimi policiste, kriminaliste in reševalno osebje, ki so pričali že na prvem sojenju.

Kaznivo dejanje so izvedli v gozdu v Zgornji Duplici pri Grosuplju FOTO: POP TV icon-expand

Knafel je umrl po tistem, ko so ga 18. marca 2021 v gozdu pri Zgornjih Duplicah na Dolenjskem zvezali in brutalno pretepli. Šele naslednji dan ga je v gozdu, kjer je živel v bivalniku, našel njegov prijatelj, ki je poklical pomoč in policijo, a Knafla niso mogli rešiti. Ljubljansko okrožno sodišče je na prvem sojenju četverico spoznalo za krive storitve naklepnega dejanja posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom, a je višje sodišče sodbo razveljavilo. Večino prič je sodišče danes zaslišalo na predlog obrambe, njena vprašanja pa so se vrtela predvsem okrog izvajanja procesnih dejanj v predkazenskem postopku. Obramba pa je ponovno želela razčistiti tudi, kaj se je na tragični dan dogajalo na kraju kaznivega dejanja, ob čemer je spomnila na nekatera pričanja, da je policist, ki je bil prvi na kraju, najprej fotografiral žrtev, šele kasneje pa je reševalcem dovolil, da ji pomagajo.

Telefonske številke obtoženih so se ujele na bazno postajo blizu kaznivega dejanja

Usodnega dne je na kraj kaznivega dejanja prvi prišel policist Rok Jerman. Kot je dejal Jerman, je Knafel ob prihodu ležal na tleh zraven bivalnika v gozdu, roke je imel zvezane z električnim vodnikom, pulza ni zaznal. Kasneje pa je medicinska sestra zaznala pulz in poklicala zdravnika. Pričala je tudi medicinska sestra Urša Leah Predalič, ki je prva zatipala pulz. Potrdila je, da jo je Jerman res prosil, naj ne obrača žrtve, dokler ne bo fotografiral žrtve. A je s fotografiranjem že končal, še preden so do žrtve prišli tudi ostali člani reševalne ekipe in prinesli opremo za oživljanje. Na klop za priče je stopila tudi kriminalistka Monika Dogar, ki je pregledovala bazne postaje in pripravila več analitskih poročil na podlagi izpisa telefonskega prometa mobilnih telefonov obtoženih. Kolikor se spomni, je pregled pokazal, da so se telefonske številke obtoženih ujele na bazno postajo na območju, ki se je ujemalo s krajem kaznivega dejanja, je danes povedala sodišču.

Sledi našli tudi na zunanji kljuki bivalnika