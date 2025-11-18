Ponovno sojenje za smrt 77-letnika: izpis telefonskega prometa, sledi tudi na kljuki

Knafel je umrl po tistem, ko so ga 18. marca 2021 v gozdu pri Zgornjih Duplicah na Dolenjskem zvezali in brutalno pretepli. Šele naslednji dan ga je v gozdu, kjer je živel v bivalniku, našel njegov prijatelj, ki je poklical pomoč in policijo, a Knafla niso mogli rešiti. Ljubljansko okrožno sodišče je na prvem sojenju četverico spoznalo za krive storitve naklepnega dejanja posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom, a je višje sodišče sodbo razveljavilo.
Večino prič je sodišče danes zaslišalo na predlog obrambe, njena vprašanja pa so se vrtela predvsem okrog izvajanja procesnih dejanj v predkazenskem postopku. Obramba pa je ponovno želela razčistiti tudi, kaj se je na tragični dan dogajalo na kraju kaznivega dejanja, ob čemer je spomnila na nekatera pričanja, da je policist, ki je bil prvi na kraju, najprej fotografiral žrtev, šele kasneje pa je reševalcem dovolil, da ji pomagajo.
Telefonske številke obtoženih so se ujele na bazno postajo blizu kaznivega dejanja
Usodnega dne je na kraj kaznivega dejanja prvi prišel policist Rok Jerman. Kot je dejal Jerman, je Knafel ob prihodu ležal na tleh zraven bivalnika v gozdu, roke je imel zvezane z električnim vodnikom, pulza ni zaznal. Kasneje pa je medicinska sestra zaznala pulz in poklicala zdravnika.
Pričala je tudi medicinska sestra Urša Leah Predalič, ki je prva zatipala pulz. Potrdila je, da jo je Jerman res prosil, naj ne obrača žrtve, dokler ne bo fotografiral žrtve. A je s fotografiranjem že končal, še preden so do žrtve prišli tudi ostali člani reševalne ekipe in prinesli opremo za oživljanje.
Na klop za priče je stopila tudi kriminalistka Monika Dogar, ki je pregledovala bazne postaje in pripravila več analitskih poročil na podlagi izpisa telefonskega prometa mobilnih telefonov obtoženih. Kolikor se spomni, je pregled pokazal, da so se telefonske številke obtoženih ujele na bazno postajo na območju, ki se je ujemalo s krajem kaznivega dejanja, je danes povedala sodišču.
Sledi našli tudi na zunanji kljuki bivalnika
Višji kriminalistični inšpektor Nacionalnega forenzičnega laboratorija Mihael Muster pa je ponovil glavne ugotovitve iz poročila o preiskavi sledi, ki so jih policisti zavarovali pri ogledu kraja kaznivega dejanja in okolice. Kot je dejal, so forenziki na različnih predmetih, med drugim na zunanji kljuki bivalnika, v katerem je živel Knafelj, in na rjavi denarnici našli mešano biološko sled več oseb, tudi sledi Belcla.
Tožilka Petra Vugrinec je sodišču predlagala, da pri Telekomu in T2 pridobi podatke, katero območje je na dan 18. marec 2021 pokrivala bazna postaja Peč pri Grosuplju ter ali je zajemala tudi koordinate kraja kaznivega dejanja in v krogu petsto metrov. Kot je poudarila, je imel pokojni Knafel telefonsko število pri Telekomu, Marjan Grm pa pri T2, obe pa sta se na ta dan nahajali na tej bazni postaji. Sodnica je predlogu ugodila.
Naslednja obravnava bo 16. januarja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.