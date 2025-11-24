Svetli način
Ponovno testiranje sistema SI-Alarm možno v začetku leta 2026

Ljubljana, 24. 11. 2025 12.38 | Posodobljeno pred 13 minutami

STA , M.V.
Ponovno javno testiranje sistema za množično obveščanje in alarmiranje SI-Alarm bi bilo na izbranih območjih mogoče izvesti v začetku prihodnjega leta, so navedli na upravi za zaščito in reševanje. Kot ugotavljajo, je sistem na ravni infrastrukture operativen, potem ko so bile odpravljene med testiranjem zaznane pomanjkljivosti.

"Na podlagi zaključnega poročila o izvedbi javnega testiranja sistema SI-Alarm je ugotovljeno, da je sistem na ravni infrastrukture operativen, potem ko so bile odpravljene med testiranjem zaznane pomanjkljivosti," so zapisali na Upravi RS za zaščito in reševanje.

V prvem javnem testiranju sistema SI-Alarm septembra nekateri uporabniki mobilnih telefonov potisnega sporočila niso prejeli ob predvidenem času, temveč dobre tri ure pozneje. Manjši delež uporabnikov sporočila sploh ni prejel.

Sistem Si-Alarm
Sistem Si-Alarm FOTO: Bobo

Družba Telekom Slovenije, ki upravlja sistem SI-Alarm, je po septembrskem testiranju med razlogi, da obvestila nekateri niso prejeli, videla neposodobljene mobilne naprave. Kot so pojasnili, ima vsak proizvajalec svoj način vključevanja funkcionalnosti. Na podjetji Google in Apple so zato posredovali prošnjo, da se v najkrajšem času izvedejo ustrezne posodobitve njihovih mobilnih aparatov.

Pojasnili so, da proizvajalec Apple tovrstne funkcionalnosti vključuje ločeno, glede na državo, v kateri se sistem vpeljuje. V ta namen je Apple izdal posodobitev operacijskega sistema za mobilne telefone, kupljene v Sloveniji, ki je vsebovala novo funkcionalnost SI-Alarm. Če si uporabniki te verzije niso namestili (avtomatske posodobitve na verzijo iOS 26 Apple ni omogočil), sporočila niso mogli prejeti.

Kot so danes sporočili iz uprave, naj bi Google po informacijah Telekoma že izdal nadgradnjo s popravki. V roku dveh do treh tednov, naj bi bilo tako mogoče ustrezno posodobiti pametne telefone z operacijskim sistemom Android.

Kar zadeva mobilne naprave proizvajalca Apple, je trenutno v omrežju Telekoma Slovenije, podobno pa tudi pri ostalih operaterjih, približno 35 odstotkov naprav že posodobljenih na iOS 26. Apple postopoma začenja tudi s samodejnim posodabljanjem operacijskega sistema na iOS 26, zato se bo navedeni delež sčasoma povečal.

Naprave s starejšimi različicami operacijskih sistemov, z redkimi možnimi izjemami, potisnih sporočil ne bodo prejele. opozarjajo na upravi.

"Strokovnjaki ocenjujejo, da bi bilo ponovno javno testiranje na izbranih območjih Slovenije mogoče izvesti v začetku prihodnjega leta," so še zapisali na upravi za zaščito in reševanje.

Generalni direktor uprave Leon Behin je oktobra napovedal, da bodo dodatna testiranja sistema potekala na regionalni ravni. Regionalnih centrov je 13, posamezen center pa bo v načrtovanem testu sam poslal sporočilo Telekomu Slovenije, septembra so to storili iz ene točke.

Na ravni celotne države pa testiranja po Behinovih besedah ne bi ponavljali "prehitro".

si-alarm testiranje slovenija
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kokicas
24. 11. 2025 12.54
Odgovorni trdijo, da je bilo že prvič uredu zakaj bi še enkrat testirali.
ODGOVORI
0 0
