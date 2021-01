Ponovno ustoličenje Lavreta zanetilo notranji upor

Koalicijske stranke pa so kljub burni razpravi in odločnemu nasprotovanju zaposlenih na vrh slovenjgraške bolnišnice ponovno ustoličile Janeza Lavreta. Lavre je bil sicer dolgoletni direktor, a je začetek aprila zaradi neprimernih in žaljivih tvitov odstopil. Vendar ne za dolgo, od takrat so imeli tri razpise za direktorja in Lavre se je prijavil kar na dva. Septembra neuspešno, po zamenjavi Desusove predstavnice v svetu zavoda z SDS-ovim človekom, pa je vendarle dobil zadostno podporo. In s tem zanetil notranji upor.