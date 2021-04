Ponovno završalo med Čoklovo in poslansko skupino DeSUS

Jurši je najprej očitala predstavitev stališča poslanske skupine DeSUS na torkovi seji DZ o priporočilih glede ugotovitev računskega sodišča o učinkovitosti nabav zaščitne in medicinske opreme. Stališče je predstavil poslanec poslanske skupine DeSUS Robert Polnar, ki sicer ni več član stranke.

Čoklova je navedla, da je predstavil stališče stranke DeSUS, kar pa je Jurša v dopisu zavrnil. Pojasnil je, da je Polnar nastopil v imenu poslanske skupine.

Čoklova se je obregnila tudi ob vsebinsko stališče poslanske skupine. "Ali si tako predstavljate izvajanje konsolidacije aktivnosti in članstva v stranki, ko cela Slovenija ve, kako je s to problematiko? Ali je to stranka centra, ki ne zmore distance pri tako evidentnih stvareh," je bila ostra v dopisu.

Jurša pa je v odgovoru začasni vodji stranke spomnil na stališče poslanske skupine, v katerem so ocenili, da revizijsko poročilo razkriva takratno stanje zadev v pogojih presežnega povpraševanja in bistveno omejene ponudbe in ga je treba vzeti dobronamerno, kot podlago za popravo in izboljšavo bodočih ravnanj. V stališču so bile izpostavljene napake in dejstva, ki jih je navedlo računsko sodišče, in pričakovanje poslanske skupine, da bo represivni aparat države znal razčistiti zadeve in morebitna storjena kazniva dejanja v skladu z zakonom sankcionirati, je še spomnil Jurša.