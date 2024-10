Novo študijsko leto začelo več kot 50 tisoč študentov

Mariborska univerza je za novince pripravila t. i. bruc paket, s katerim jim bo zaželela dobrodošlico in ponudila osnovne informacije o študiju na univerzi. Tradicionalno dobrodošlico jim pripravlja tudi mariborska študentska organizacija z informativno akcijo Dostop.

Na ljubljanski univerzi bodo novince pričakali s tradicionalnim Pozdravom brucem. Sprejeli jih bodo na Kongresnem trgu, v novo študijsko leto pa jih bo pospremil rektor Gregor Majdič. Pomembne informacije o študiju bodo bruci lahko izvedeli na 50 stojnicah 23 fakultet in treh akademij, kjer jih bodo sprejeli starejši kolegi študentske organizacije.

Na Univerzi na Primorskem kar četrtina študentov iz drugih držav

Primorska univerza je študijsko leto že tradicionalno pričela s sprejemom brucev, ki poteka kot srečanje županov obalnih občin ter predstavnikov študentske organizacije, univerze in fakultet z uvodnimi nagovori. Mladim bodo dobrodošlico izrazili v Portorožu na fakulteti za turistične študije – Turistica. Za informacije o študiju bo tudi tokrat poskrbela študentska organizacija primorske univerze.

Kot je za STA poudarila predsednica Študentskega sveta Univerze na Primorskem (UP) Lana Erjavec, se lahko študenti odločajo med številnimi obštudijskimi dejavnostmi. Med drugim je izpostavila projekt ŠportUP, ki študentom omogoča brezplačne obiske številnih vodenih vadb in uporabo fitnes prostorov, ter možnost vključitve v tutorski sistem, študentski svet in druge organe, prek česar lahko študentje pomembno soustvarjajo utrip študentskega življenja.

Poleg tega ponujajo tudi kulturne prireditve, možnost prostovoljstva in vključitev v različne projekte in raziskave, kjer se lahko študenti že tekom študija seznanijo in bližje spoznajo s stroko, v kateri želijo delovati.

Velik poudarek so dali tudi dobremu počutju. Študenti Univerze na Primorskem imajo na voljo psihološko svetovalnico, kjer strokovnjaki nudijo tako razbremenilne pogovore kot tudi kompleksnejše svetovanje, prav tako pa je na voljo univerzitetna ambulanta. To lahko koristijo vsi študenti, tudi tisti, ki imajo izbranega zdravnika. Kot je še poudarila Erjavec, so na primorski univerzi študenti iz vseh delov Slovenije, zato je včasih izziv, kako hitro priti do svojega zdravnika.

Kot je poudarila rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar, pa nimajo vpisanih le slovenskih študentov, kar četrtina vseh je iz drugih držav. Točnega števila vpisanih študentov v študijskem letu 2024/2025 še nimajo, prejeli ga bodo konec oktobra, je pa rektorica povedala, da je vpis primerljiv z lanskimi številkami. V lanskem letu so na UP zabeležili 5744 študentov.

Ob novem študijskem letu je Kutnar dejala, da je prvi dan študijskega leta na univerzi vedno praznik, še posebej pa letos, saj Univerza na Primorskem prvič v študijsko leto vstopa kot polnopravna članica evropske univerze Transform4Europe. Zaradi tega bodo lahko študenti izbirali med izmenjavami in poslušanjem predmetov drugih partnerskih univerz, prav tako pa bodo številni tuji študenti obiskali primorsko univerzo.

Kutnar je poudarila še, da v novo študijsko leto vstopajo kot edina univerza v Sloveniji, ki svojim študentom ponuja univerzitetno čitalnico, ki je odprta 24 ur na dan vsak dan v letu, kar je ocenila kot pomembno pridobitev za študente.

Novogoriška univerza je ob začetku novega akademskega leta za študente, še zlasti za bruce, pripravila orientacijski dan univerze v dvorcu Lanthieri v Vipavi. Tam jih bo sprejel in pozdravil rektor Boštjan Golob.

Novo študijsko leto se po prvih ocenah ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije začenja za približno 56.400 študentk in študentov na visokošolskem ter 11.915 na višjem strokovnem izobraževanju. Čisto prvo bo za okoli 12.335 študentov na visokošolskem ter za okoli 3738 študentov v višjem strokovnem izobraževanju.

Minister Papič je študentom in zaposlenim v poslanici zaželel uspešno študijsko leto. "Študentke in študenti, bodite radovedni, profesorice in profesorji, vzpodbujajte njihovo radovednost," je med drugim zapisal minister.