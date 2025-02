Ponudba za nakup helikopterjev ni bila ustrezna, MNZ od naročila odstopil

Na javno naročilo za nakup in vzdrževanje dveh novih namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči je prispela ena ponudba v vrednosti dobrih 30 milijonov evrov, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve. A pri pregledu so ugotovili, da ta ni skladna z zahtevami naročnika. Pomanjkljivosti ni možno odpraviti, zato so ponudbo izključili, javnega naročila pa niso oddali.