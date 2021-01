Ponudnik za vzpostavitev sistema elektronske vinjete zavrača očitke

Skytoll je v odzivu zavrnil očitke o vsakršnem dvomu o ceni in referencah, ki so jih navedli v svoji ponudbi na razpis. " Družba SkyToll je v svoji ponudbi kot končno ceno navedla ceno 15,7 milijona evrov in obenem priložila ustrezne reference v povezavi s sistemom, ki ga je vzpostavila za slovaško nacionalno avtocestno družbo. Poleg tega ima družba SkyToll izkušnje s pobiranjem cestnin tudi na Češkem, kjer so se zaradi uporabe cestninskega sistema družbe SkyToll operativni stroški pobiranja cestnin znižali za kar dve tretjini, ob hkratnem petodstotnem povišanju cestninskih prihodkov v lanskem letu ," so zapisali.

Dars je razpis, s katerim je iskal ponudnika za vzpostavitev in delovanje sistema e-vinjete, objavil 4. septembra. Najcenejšo ponudbo v višini 14 milijonov evrov je oddal Iskratel, Skytoll bi za izvedbo storitve zaračunal 15,7 milijona evrov, najvišja pa je ponudba konzorcija slovenskih podjetij z avstrijskim Kapschem, in sicer v višini 33,4 milijona evrov.

"Z vso odgovornostjo lahko potrdim, da bi upravljanje sistema elektronskih vinjet v Sloveniji stalo približno 15 milijonov evrov za gradnjo in pet let delovanja. Vprašanje je, ali predstavlja dvom v naše reference in ceno podlago za zavrnitev ponudbe družbe SkyToll in sprejem dvakrat dražje ponudbe, pri čemer je potrebno smotrnost izbire dražje ponudbe upravičiti slovenskim državljanom," paje povedal Matej Okáli, izvršni direktor družbe SkyToll.

Na slovenskem razpisu je družba SkyToll predložila reference za vzpostavitev in upravljanje elektronskega sistema vinjet na Slovaškem, kjer je elektronski sistem pobiranja cestnin vzpostavila v treh mesecih in ga začela izvajati s 1. januarjem 2016. V primerjavi s prejšnjim sistemom, ki je vključeval tiskanje papirnatih vinjet za uporabo avtocest, je cestninski sistem družbe SkyToll zagotovil kar 60 odstotno znižanje stroškov cestninjenja osebnih avtomobilov. Obenem so se v letu 2016 cestninski prihodki povišali za 15 odstotkov in trend rasti se je nadaljeval tudi v naslednjih letih.