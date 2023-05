Ponudniki počitniškega varstva zavrnili otroka z Downovim sindromom

Ljubljančanka, ki želi ostati anonimna, ima otroka z motnjo v duševnem razvoju, ki sicer obiskuje redni osnovnošolski program. Pred poletno stisko, ko nemalo staršev ne ve, kam dati otroka v varstvo, je na spletni strani ljubljanske občine zasledila, da občina sofinancira počitnice otrokom do petega razreda, kot tudi mladim s posebnimi potrebami, starim do 18 let.

"Štartala sem ob sedmi uri, dobila termin in poravnala račun, s tem je bila prijava potrjena," pravi. V opombe je dodala, da ima otrok v šoli spremljevalca in določene prilagoditve ter da ga je treba nekoliko bolj spremljati, saj nima strahu in ne vidi nevarnosti. Na njeno veliko začudenje so jo izvajalci v nekaj dneh klicali in eden za drugim otroku odrekli varstvo.

"Otrok je diskriminiran na najgrši možen način, čeprav so na spletu navedli, da so vsi programi tudi za otroke s posebnimi potrebami," pove mama.

Podobno kot mami je tudi nam eden od ponudnikov varstev odgovoril, da so v pogovoru z mestno občino presodili, da otroka ne morejo sprejeti, saj da niso strokovno usposobljeni za njegove potrebe. Drugi ponudnik pa pravi, da določene otroke s posebnimi potrebami sprejmejo, otroka naše sogovornice pa ne. "Mi imamo letos nekaj otrok iz zavoda za gluhe, pa deklico s cerebralno paralizo. Če lahko sodeluje in ne ogroža sebe in tako naprej. Če otrok potrebuje asistenco ves čas, pa mi tega ne moremo zagotoviti," odgovarjajo na Ples Plusu.

Pogodbe spremljevalcev sicer trajajo do 31. avgusta, a nedorečeno je, ali so v praksi lahko ob otroku v času počitnic. Na vprašanje, kako je mogoče, da razpis obljublja eno, v praksi pa se obljube izjalovijo, ljubljanski župan danes ni želel odgovarjati. Nismo dobili niti odgovora, ali občina sploh ve, kaj se dogaja z njenimi razpisi.

"Počutim se nemočno in izigrano s strani inštitucij," pa poudarja sogovornica in dodaja, da ji do danes še niso vrnili vsega denarja, ki ga je ob vpisih nakazala ponudnikom počitniškega varstva.