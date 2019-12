Poostren nadzor: za luksuzna avta plačal kar 219.000 evrov davka

"Ugotavljamo, da je ena izmed oblik zlorab ta, da slovenski rezidenti (fizične osebe) ustanovijo družbo v drugi državi članici EU zgolj z namenom, da se preko družbe izvede nakup in registracija luksuznih vozil in na ta način izogiba plačilu dajatev v Sloveniji," pojasnjujejo na Fursu.

Na Finančni upravi RS (Furs) so analizirali uporabo vozil s tujimi registracijami, ki se praviloma uporabljajo v Sloveniji, uporabniki vozil pa so slovenski rezidenti.

Pripravljeni so bili izbori, nadzori so v teku. V postopkih nadzora ugotavljajo, da se dejansko vozila uporabljajo v Sloveniji, kar pomeni, da bi morala vozila biti registrirana v Sloveniji in da bi morale biti tudi vse dajatve plačane v Sloveniji. "Glavni namen pri takšnih primerih je, da se doseže nižja obremenitev z dajatvami, ki so povezane z nakupom in registracijo vozil, kot bi bila obremenitev takšnih vozil v Sloveniji," še dodajajo.

Ker je dokazovanje v teh primerih praviloma povezano z mednarodno izmenjavo informacij, kar postopke zavlačuje, je bil v tem času dokončan le en primer. "V tem primeru smo ugotovili, da je davčni zavezanec, slovenska pravna oseba, pri dobavitelju in prodajalcu v Sloveniji nabavil osebni vozili visokega cenovnega razreda in pri tem navedel naziv in naslov svoje poslovne enote v EU ter tujo davčno številko."