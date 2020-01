Poostren nadzor inšpektorata: ali se delodajalci držijo novih pravil o minimalni plači

Inšpektorji za delo bodo preverjali, ali se delodajalci držijo zakona in so iz minimalne plače izvzeli vse dodatke.

Pri tem bodo inšpektorji še posebej pozorni na elemente minimalne plače oziroma na to, ali so dodatki dejansko izvzeti iz minimalne plače, kot to določa zakon. Preverjali bodo tudi določbe, ki vplivajo na pravilnost določanja in izplačila minimalne plače, torej način obračunavanja plače in vsebino izpisa pisnega obračuna plače ter postopek morebitnih sprememb pogodb o zaposlitvi ali drugih aktov delodajalca, so sporočili z ministrstva.

Ministrstvo je pripravilo tudi celovito informacijo o pravicah in obveznostih pri določanju in izplačilu plačila za delo, ki jo bodo v prihodnjem tednu prek sistema eDavki posredovali vsem delodajalcem. Vsebina bo objavljena tudi na spletnih straneh ministrstva.

Za delo od 1. januarja letos je določena nova višina minimalne plače – 940,58 evra bruto. Hkrati so iz minimalne plače izločeni vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami. Iz minimalne plače sta izločena tudi del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.