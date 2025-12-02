Svetli način
Slovenija

Poostren nadzor inšpektorjev nad vplivneži

Ljubljana, 02. 12. 2025 20.23 | Posodobljeno pred 27 minutami

Kaja Kobetič
11

Poostren nadzor tržnih inšpektorjev nad delovanjem spletnih vplivnežev je povzročil nejevoljo med njimi, Tina Gaber Golob pa je krivdo za to pripisala koalicijskima partnericama njenega moža. "Zbode me, ko kdo misli, da inšpektorje pošilja moj mož, a nima nič s tem," je ob tem sporočila sledilcem. Kako ji odgovarjajo v SD in Levici, so takšne izjave soproge premierja primerne in kaj pravzaprav moti slovenske vplivneže?

KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
štrekeljc
02. 12. 2025 21.01
Tina, kakorkoli, zakone je treba spoštovat! In na svoj ulov bi morala biti ponosna, tudi če bi za inšpektorji stal on!
ODGOVORI
0 0
Infiltrator
02. 12. 2025 21.01
+1
Te vplivnezi name ne vplivajo cisto nic ,ker imam svoj mozag,kdor pa ga nima ,se pa hitro znajde pod njihov vpliv pa naj bo to mlado al pa staro ....
ODGOVORI
1 0
txoxnxy
02. 12. 2025 20.59
+1
A da tudi v slovenji obstojajo takoimenovani vplivneži velika laž . Obstaja pa kopica negativcev s tinko na čelu ki uničujejo državo in družbo .
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
02. 12. 2025 20.59
Niso vplivneži bedaki, bedaki so tisti, ki jih gledajo in zato še plačajo. Noro!
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
02. 12. 2025 20.58
+2
Tiho bodi priležnica. Nimaš pravice delit nasvete drugim. Brigaj se zase pa boš imela celo življenje dovolj dela.
ODGOVORI
2 0
Martinović
02. 12. 2025 20.56
+2
Agrhahhahha…solze mi tečejo. Kak s… show je ta država.
ODGOVORI
2 0
DasaizDalasa
02. 12. 2025 20.55
-1
Zdaj je pa dosti, tudi jaz bom vplivnež, nehal bom delat in se cel dan slikal pod različnimi koti in služil 3x toliko kot zdaj!
ODGOVORI
1 2
galeon
02. 12. 2025 20.58
Sam pazi, da te kak ljubosumen dec ne zatolče.
ODGOVORI
0 0
mišelin
02. 12. 2025 20.49
+2
hahaahahha
ODGOVORI
2 0
LinaAnil
02. 12. 2025 20.48
+6
Jesos uboga, zdaj bo pa dejansko mogla it delat, revica uboga! Pa s tem ne mislim delat v Monako in Dubaj, ampak na 4 smene v fabriko🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
6 0
Albert Konečnik
02. 12. 2025 20.47
+9
Vplivneži so en velik kup nepotrebnega dr.ka, zaverovani sami vasi, kot da so prijeli boga za ja.ca. Ukinit to spakedrano besedo in bo mir. Folk je pa res vedno bolj neumen in naseda takim bedarijam BOLANO!!!
ODGOVORI
9 0
