Poostren nadzor inšpektorjev nad vplivneži
Poostren nadzor tržnih inšpektorjev nad delovanjem spletnih vplivnežev je povzročil nejevoljo med njimi, Tina Gaber Golob pa je krivdo za to pripisala koalicijskima partnericama njenega moža. "Zbode me, ko kdo misli, da inšpektorje pošilja moj mož, a nima nič s tem," je ob tem sporočila sledilcem. Kako ji odgovarjajo v SD in Levici, so takšne izjave soproge premierja primerne in kaj pravzaprav moti slovenske vplivneže?
