Poostren nadzor: kakšne kršitve so odkrili policisti?

Neupoštevanje prometnih znakov, uporaba mobilnega telefona med vožnjo, vožnja pod vplivom drog, pretežek tovor. Vse te kršitve so ugotovili policisti pri že prvi dan poostrenega nadzora nad vozniki tovornih vozil, ki bo potekal ves teden. Vozniku, ki je bil pod vplivom kokaina, so policisti začasno vzeli vozniško dovoljenje. Sicer so bili letos vozniki tovornih vozil udeleženi v več kot 2300 prometnih nesrečah, več kot polovico so jih povzročili sami. Odgovorni pa so tudi za šest mrtvih na naših cestah. Na terenu smo bili z gorenjskimi policisti.