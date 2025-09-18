Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Poostren nadzor na avtocestah: preverjali bodo hitrost in varnostno razdaljo

Ljubljana, 18. 09. 2025 06.24 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
0

Policisti bodo na avtocestah in hitrih cestah izvajali poostren nadzor. Preverjali bodo, ali vozniki vozijo v skladu z omejitvami hitrosti ter na varni razdalji. Prav neprilagojena, objestna in tvegana vožnja namreč največkrat botruje nesrečam, opozarjajo policisti.

Avtocestna Policija
Avtocestna Policija FOTO: Policija.si

Poostren nadzor na avtocestah bodo policisti izvedli v okviru dnevov prometne varnosti pod okriljem Evropske mreže prometnih policij (Roadpol), ki potekajo hkrati z evropskim tednom mobilnosti.

Policisti, ki bodo nadzor izvajali tudi z več avtocestnih nadvozov, bodo posebej pozorni na nevarno vožnjo, ki vključuje tudi prekoračitve hitrosti in vožnje na prekratki varnostni razdalji, so napovedali na policiji.

Kot so navedli, je policija letos do sredine septembra zaradi neprilagojene hitrosti obravnavala 2534 prometnih nesreč, kar predstavlja 18,7 odstotka vseh obravnavanih prometnih nesreč. V teh nesrečah je 29 ljudi izgubilo življenje, 272 jih je bilo huje poškodovanih, kar 1266 pa lažje.

Ob tem so v policiji napovedali, da si bodo na današnji 18. september, ki je razglašen za evropski dan brez smrtnih žrtev prometnih nesreč, vse države članice Roadpola prizadevale, da vsaj ta dan nihče ne bi izgubil življenja na cesti.

Tako kot pretekla leta je tudi letos namen kampanje ozaveščanje, da lahko vsak posameznik že z majhnimi spremembami vedenja v prometu pomembno pripomore k izboljšanju prometne varnosti in morda reši tudi kakšno življenje. "Želimo si, da bi voznike to zavedanje spremljalo skozi vse leto in bi nekoč dosegli t. i. vizijo nič, ko na naših cestah ne bi več ugasnilo nobeno življenje," so še zapisali v sporočilu na spletni strani policije.

policija poostren nadzor avtocesta hitrost varnostna razdalja
Naslednji članek

Huda poškodba, a srečen konec: štorkljo čaka nova proteza

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256