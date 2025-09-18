Poostren nadzor na avtocestah: preverjali bodo hitrost in varnostno razdaljo

Poostren nadzor na avtocestah bodo policisti izvedli v okviru dnevov prometne varnosti pod okriljem Evropske mreže prometnih policij (Roadpol), ki potekajo hkrati z evropskim tednom mobilnosti.

Policisti, ki bodo nadzor izvajali tudi z več avtocestnih nadvozov, bodo posebej pozorni na nevarno vožnjo, ki vključuje tudi prekoračitve hitrosti in vožnje na prekratki varnostni razdalji, so napovedali na policiji.

Kot so navedli, je policija letos do sredine septembra zaradi neprilagojene hitrosti obravnavala 2534 prometnih nesreč, kar predstavlja 18,7 odstotka vseh obravnavanih prometnih nesreč. V teh nesrečah je 29 ljudi izgubilo življenje, 272 jih je bilo huje poškodovanih, kar 1266 pa lažje.

Ob tem so v policiji napovedali, da si bodo na današnji 18. september, ki je razglašen za evropski dan brez smrtnih žrtev prometnih nesreč, vse države članice Roadpola prizadevale, da vsaj ta dan nihče ne bi izgubil življenja na cesti.

Tako kot pretekla leta je tudi letos namen kampanje ozaveščanje, da lahko vsak posameznik že z majhnimi spremembami vedenja v prometu pomembno pripomore k izboljšanju prometne varnosti in morda reši tudi kakšno življenje. "Želimo si, da bi voznike to zavedanje spremljalo skozi vse leto in bi nekoč dosegli t. i. vizijo nič, ko na naših cestah ne bi več ugasnilo nobeno življenje," so še zapisali v sporočilu na spletni strani policije.