Poostren nadzor na cestah ob začetku šole: koliko je nesreč z otroki?

Policija pred prvim šolskim dnem poziva k previdnosti in strpnosti v prometu. Povečan promet in gnečo pričakujejo na večjih vpadnicah v mestna središča ter v okolici vrtcev in šol. Otroci so še posebej ranljivi, saj težko predvidijo nevarne situacije. Staršem zato svetujejo, da pred začetkom šole in tudi v prvih šolskih dneh čim več časa namenijo prometnovarnostni vzgoji. V ponedeljek v šole vstopa 20.173 prvošolcev. Koliko pa je sploh nesreč, v kateri so udeleženi otroci? Kaj pravi statistika?