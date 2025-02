Poostren nadzor nad pešci, kolesarji in vozniki

Policija bo med 3. in 9. februarjem poostreno nadzorovala pešce, kolesarje in voznike.

Prva letošnja nacionalna preventivna akcija agencije za varnost prometa (AVP) združuje dve dosedanji akciji Bodi viden, bodi previden in Osredotoči se na cesto. Potekala bo med 3. in 9. februarjem, poudarek pa bo na boljši vidnosti pešcev in kolesarjev v prometu ter ozaveščanju o tveganjih uporabe mobilnih naprav in drugih motilcev pozornosti med vožnjo.

Policija bo v tem času izvajala poostren nadzor nad pešci in vozniki ter upoštevanjem neuporabe mobilnih telefonov in drugih naprav v cestnem prometu.