Poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov

Na agenciji so izpostavili, da se zavzemajo za ničelno toleranco do alkohola in drog v prometu in apelirajo na vse voznike, tudi motoriste in kolesarje, naj poletja, časa počitnic in brezskrbnosti, na cestah ne pokvarijo z nespametnimi odločitvami.

Podatki o uporabi drog med slovenskimi vozniki so zaskrbljujoči, so poudarili. Lani so povzročitelji pod vplivom drog povzročili 79 prometnih nesreč, kar je 7,6 odstotka vseh nesreč. Povzročitelji pod vplivom alkohola in drog pa so povzročili 64 nesreč, so navedli. Skupno so povzročitelji pod vplivom drog povzročili več kot deset odstotkov nesreč, so dodali.

Preventivna akcija se bo zaključila 26. junija, ko zaznamujemo mednarodni dan boja proti zlorabi drog in nezakonitemu trgovanju z drogami, so dodali.