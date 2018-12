Ljubljanskemu taksistu zapečatili večje število vozil

"Finančna uprava RS (FURS) je konec preteklega meseca uporabila enega izmed najstrožjih ukrepov. V poostrenem nadzoru pri izbranem davčnem zavezancu, ki se ukvarja s taksi prevozi, je bil izdan ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti in pečatenja taksi vozil. Ugotovljene so bile namreč številne in ponavljajoče se kršitve s področja davčnega potrjevanja računov, neplačevanja davkov in prispevkov za socialno varnost, zavezanec se ni registriral za namene davka na dodano vrednost, poleg tega pa je bil še davčni dolžnik," so sporočili s Fursa.

Za tak skrajni ukrep so se pri taksistih odločili sploh prvič, saj ostali, milejši niso bli učinkoviti, je za 24ur.compojasnil predstavnik finančne uprave Stojan Glavač.

Sicer pa davčni inšpektorji že dlje časa izvajajo poostrene nadzore taksistov, gre namreč za rizično dejavnost, pri kateri zaznavajo številne nepravilnosti. Številke govorijo same zase. Med letoma 2014 in 2016 so opravili 700 nadzorov in v kar vsakem tretjem ugotovili nepravilnosti; med drugim so ugotovili 106 kršitev zakonodaje. "V teh postopkih so bile dodatno ugotovljene davčne obveznosti v skupni višini preko 250.000 evrov," so zapisali v sporočilu za javnost.

Nadzori so se nadaljevali tudi lani in letos, polovico so jih opravili v Ljubljani, nekatere zavezance pa so zaradi ponavljajočih se kršitev preverjali tudi večkrat. Leta 2017 so tako opravili 213 nadzorov, letos do konca novembra že 442. In nič ne kaže, da bi se davčna kultura med taksisti izboljšala. Tudi v zadnjih dveh letih so namreč pri vsakem tretjem ugotovili nepravilnosti. "Pri tem so bile obračunane tudi dajatve v skupni višini 307.399 evrov, ki se v največjem deležu nanašajo na DDV ter na prispevke za socialno varnost," so dodali na Fursu.

In katere so najpogostejše kršive? Zaposlovanje na črno, delo na črno, nepravilnosti v povezavi z izdajanjem računov, nepredložitev obračunov prispevkov za socialno varnost, nepravilnosti v zvezi z licencami, itd.