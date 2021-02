Gneče na smučiščih manj, smučarji upoštevajo ukrepe

Inšpektorji in policisti so napovedano poostreno nadzirali spoštovanje koronskih ukrepov na slovenskih smučiščih. V Kranjski Gori je velika večina ravnala zgledno, nekatere so nadzorniki in policisti le opozorili. Pa tudi sicer je pritisk na smučišča popustil, številni z obalno-kraškega konca so se morali zaradi zaprtja regije predčasno vrniti domov.

Prvi dan poostrenega nadzora v Kranjski Gori smo se po smučišču sprehodili s policistoma, ki sta smučarje na spoštovanje ukrepov le prijazno opomnila. "Dober dan, nadzor opravljamo. Imate kakšno masko? Ko stojite v vrsti, morate nositi masko," opozarjata. "Nenehno nadzorujejo. Vse v redu, pohvalim,"pove eden od obiskovalcev. Med smučarje so se danes pomešali tudi infrastrukturni inšpektorji, ki so upoštevanje ukrepov preverjali zlasti na žičnicah in pred blagajnami. Zdravstveni inšpektorji pa so svoje delo opravili že včeraj; večjih nepravilnosti ni bilo. Kot še pravijo smučarji, težav z neupoštevanjem ukrepov ni. Velika večina jih namreč upošteva. PREBERI ŠE Poostren nadzor: inšpektorji na Krvavcu večjih kršitev niso zaznali Da se smučarji ne bi spozabili, na žičnicah vseskozi pazijo tudi redarji, še pred začetkom zimskih počitnic pa so na smučišču vzpostavili tudi tako imenovano turistično patruljo. "S pomočjo Policijske postaje Kranjska Gora in gasilskih društev pomagamo v teh konicah, ki nastanejo ob lepih dneh oziroma med počitnicami," razlaga Kristjan Čehajič, eden izmed članov turistične patrulje. A danes niso imeli veliko dela. Zimske počitnice so morali predčasno zaključiti številni smučarji z obalno-kraškega konca. "Lahko primerjam s sredo–manj je ljudi, je pa malo boljši sneg," še sončno soboto opiše eden izmed smučarjev. "Danes je še kar mirna sobota, sploh v primerjavi s prejšnjo, ko je bilo kar pestro," zaključuje Čehajič. Kljub temu bodo inšpektorji in policisti izvajanje poostrenega nadzora ponekod nadaljevali tudi jutri. icon-expand