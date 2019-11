Poostren nadzor na Martinovo: rekorder napihal kar dva promila alkohola

Od martinovega do novega leta je na cestah največ pijanih voznikov, zato so policisti sinoči poostreno preverjali prisotnost alkohola v krvi voznikov. Na območju Ljubljane so z alkotesti preverili 290 voznikov, desetim so zaradi prevelike količine alkohola odvzeli vozniška dovoljenja. Rekorder je bil moški, ki mu je alkotest pokazal kar 0,93 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oziroma po starem dva promila.