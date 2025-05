Poostren policijski nadzor: lani 83 prometnih nesreč e-kolesarjev

E-kolesa namreč s pomočjo električnega motroja omogočajo hitrosti do 25 kilometrov na uro, imajo pa tudi opazno večjo maso in hipen navor e-motorja.Uporabnike ogroža tudi infrastruktura, ki ni prilagojena hitrim kolesarjem, so pred začetkom akcije poudarili na AVP.

Do 12. maja letos so bili vozniki kolesa s pomožnim električnim motorjem udeleženi v 18 nesrečah, eden se je huje poškodoval, 16 pa lažje. Največ nesreč se zgodi med osebami, starejšimi od 45 let, zlati med tistimi nad 65 let, kar potrjuje večjo ranljivost starejših v prometu, tako zaradi zmanjšane fizične odzivnosti kot zaradi resnosti poškodb, so zatrdili na AVP.

Kljub temu, da več kot 60 odstotkov e-kolesarjev nosi čelado, je bila edina smrtna žrtev brez zaščitne opreme, kar dodatno potrjuje pomen uporabe čelade pri vožnji. Na AVP zato priporočajo dosledno nošenje čelade, ne glede na zakonsko obveznost. Starejšim priporočajo obnovitvene tečaje cestnoprometnih predpisov, saj se številni po dolgih letih ponovno vključujejo v promet s sodobnimi sredstvi.

"Upoštevajte hitrost in prometne predpise, zlasti v mešanem prometu in na območjih s pešci. Uporabljajte luči in odsevnike, tudi podnevi, saj vidnost rešuje življenja. Izbirajte varnejše poti in preverite tehnično brezhibnost e-kolesa," so ob začetku akcije pozvali na AVP.

AVP v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter policijo v sredo v Murski Soboti organizira brezplačno preventivno delavnico za kolesarje in uporabnike e-koles.