Poostren policijski nadzor: preden se usedete za volan, ne uživajte alkohola

Policijske postaje z območja PU Nova Gorica že od 27. oktobra poostreno nadzirajo psihofizično stanje voznikov v cestnem prometu. "Upoštevajoč kriterij posledic prometnih nesreč predvsem glede smrtnih posledic in hudo telesnih poškodovanih, je varnost cestnega prometa v primerjavi z enakim obdobjem lani na nižji ravni," so dejali. V času poostrenega nadzora so odkrili številne kršitelje, zaradi alkoholiziranosti voznikov pa je prišlo tudi do prometnih nesreč. Na Tolminskem tudi do smrtne. S poostrenim nadzorom bodo nadaljevali do 2. novembra, ponovili pa ga bodo tudi za martinovanje in v času božično-novoletnih praznikov.

Med zadnjimi tremi vikendi so policisti PU Nova Gorica na cestah Severne Primorske preverjali psihofizično stanje voznikov v cestnem prometu. S poostrenim nadzorom so želeli zmanjšati delež povzročiteljev prometnih nesreč, ki bi vozili pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi. Prav tako so želeli zmanjšati število prometnih nesreč, pri katerih so te substance prisotne kot sekundarni dejavnik.

icon-expand Stanje prometne varnosti se je v zadnjih tednih poslabšalo. FOTO: Dreamstime

Kot so dejali, se je stanje prometne varnosti v zadnjih tednih poslabšalo. V tem času se je namreč zgodilo več prometnih nesreč s hudimi posledicami, pri čemer je bilo v prometnih nesrečah ugotovljenih tudi več alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč.

Policisti so zabeležili tudi več voznikov osebnih avtomobilov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj.

Odkrili številne kršitve, na Tolminskem v prometni nesreči umrl voznik Ob tem so izpostavili prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, ki se je 9. oktobra zgodila blizu Nove Gorice. Trije državljani Italije (voznik in dva sopotnika) so bili v času nesreče pod vplivom alkohola. Povzročitelj je imel v organizmu 0,96 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, sopotnika pa nekoliko manj. Tudi zadnji vikend (med 22. in 24. oktobrom) so policisti obravnavali voznika avtomobila – povzročitelja prometne nesreče na hitri cesti H4, ki je bil močno pod vplivom alkohola. Test alkoholiziranosti je pokazal 0.95 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. "Pred nekaj dnevi smo obravnavali tudi prometno nesrečo četrte kategorije s smrtnim izidom, ki se je zgodila na Tolminskem. Za posledicami nesreče je umrl voznik avtomobila, dva sopotnika pa sta bila huje poškodovana," so zapisali.

V času nadzora prometa so policisti iz prometa izločili več voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. Pri enem izmed njih je test alkoholiziranosti pokazal, da je imel v organizmu kar 1,01 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Zoper vse hujše kršitelje cestnoprometnih predpisov je bil podan ustrezen ukrep. Med 549 prometnimi nesrečami je bilo pod vplivom alkohola 59 udeležencev "Upoštevajoč kriterij posledic prometnih nesreč predvsem glede smrtnih posledic in hudo telesnih poškodovanih, je varnost cestnega prometa v primerjavi z enakim obdobjem lani na nižji ravni," so dejali na PU Nova Gorica. Skupno število obravnavanih prometnih nesreč se je sicer letos zmanjšalo. Od začetka leta do vključno 27. oktobra so namreč na območju novogoriške policijske uprave obravnavali 588 oz. 13,7 odstotka prometnih nesreč manj kot v enakem obdobju lani, ko so jih obravnavali 681.

icon-expand V prometnih nesrečah je letos na cestah Severne Primorske umrlo osem oseb. FOTO: Shutterstock

V prometnih nesrečah je letos na cestah Severne Primorske umrlo osem oseb, lani so v enakem obdobju umrle tri, 50 oseb pa je bilo v nesrečah hudo poškodovanih. Lani je bilo takšnih oseb 34. Lažje telesne poškodbe je letos dobilo 175 oseb, v enakem obdobju lani pa 23 oseb več. Na območju PU Nova Gorica se je v prvih devetih mesecih letošnjega leta zgodilo 549 prometnih nesreč. V enakem obdobju lani jih je bilo 603. Pod vplivom alkohola je bilo v tem času 59 povzročiteljev nesreč, medtem ko jih je bilo v enakem obdobju lani 58. V prometnih nesrečah s smrtnim izidom sta bila pod vplivom alkohola dva povzročitelja. Lani je bil takšen povzročitelj eden. Policija: Vozite v ustreznem psihofizičnem stanju "S podobnimi nadzori cestnega prometa bomo nadaljevali tudi v prihodnje," so sporočili. Policijske postaje z območja PU Nova Gorica v času med 27. oktobrom in 2. novembrom 2021 poostreno nadzirajo psihofizično stanje voznikov v cestnem prometu. Tovrstne aktivnosti bodo izvedli tudi v času martinovanja v novembru in decembru. "V času martinovanja in v decembru se število voženj pod vplivom alkohola poveča, saj si marsikateri voznik v tem obdobju privošči uživanje alkohola, veselo druženje pa zaključi z vožnjo domov," so dejali. Zato policisti pozivajo, naj se ljudje v primeru uživanja alkohola domov vrnejo na drugačen način.

icon-expand Tovrstne aktivnosti bodo izvedli tudi v času martinovanja in decembru. FOTO: Shutterstock