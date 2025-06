Poostren policijski nadzor v Kočevju, Ribnici in Novem mestu

Na novinarski konferenci sta direktor Policijske uprave Novo mesto Igor Juršič in direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec predstavila ukrepe policije na varnostno obremenjenih območjih v Kočevju, Ribnici in Novem mestu. Namen ukrepov je hitrejši odzivni čas in večja zaznava kaznivih dejanj.

OGLAS

Kot je uvodoma dejal direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec, so julija 2024 bili prepoznani indikatorji tveganj in povečano število kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete v občinah Kočevje in Ribnica. "Od takrat policisti nadaljujejo z okrepljenimi aktivnostmi za preprečevanje vseh oblik protipravnih in motečih ravnanj ter za izboljšanje občutka varnosti ljudi. V tem obdobju je Policijska uprava Ljubljana zaradi spremenjenih varnostnih razmer še okrepila prisotnost policistov, saj se je zaradi vznemirjanja prebivalcev po izpostavljenih dogodkih v preteklem letu povečalo tveganje na področju javnega reda in miru," je dejal Omejec. Povečana prisotnost omogoča hitrejši odziv, več zaznav in učinkovite preiskave. Delo je usmerjeno predvsem v prijetje storilcev kaznivih dejanj ter zagotavljanje dokazov. Zaradi teh ukrepov so policisti ta vikend lahko takoj posredovali ob nasilništvu v Ribnici in prijeli osumljence.

Poleg lokalnih policistov so na območja vsakodnevno napoteni tudi drugi policisti: iz posebnih enot, konjeniki, vodniki psov in prometniki. Njihova vsakodnevna prisotnost se odraža v večjem številu postopkov in identifikacij. Na tem območju deluje tudi policist za delo v večkulturnih skupnostih. Delo policistov in kriminalistov poteka tudi neopazno. Po nasilniškem dejanju 7. junija 2025 v Ribnici je PU Ljubljana takoj ukrepala in prijela osumljence.

Pretepeni župan Samo Pogorelc FOTO: Samo Pogorelc icon-expand

Mladoletniku je bil odrejen hišni pripor, drugima dvema pa pripor. Na območjih z večetničnimi skupnostmi prihaja do specifičnih kaznivih dejanj, zato imajo ljubljanski policisti vzpostavljena varnostno obremenjena območja s ciljnim delom. Stanje varnosti se bo še naprej spremljalo in ukrepi prilagajali. Povečuje se število prijavljenih kaznivih dejanj, kar je rezultat pozivov k prijavi.

Kakšna je preiskanost?

V Kočevju so od 1039 preiskali 46,78 odstotka kaznivih dejanj, 858 zoper premoženje, 39 zoper človekove pravice, 25 zoper družino in otroke ter 25 zoper življenje in telo. V Ribnici so zaznali 243 kaznivih dejanj, preiskali so jih 52,67 odstotka: 162 zoper premoženje 14 zoper družino in otroke, 12 zoper človekove pravice ter 12 zoper življenje in telo.

Okrepljene policijske aktivnosti na območju Kočevja FOTO: PU Ljubljana icon-expand