Čeprav vreme ni še nič kaj zimsko, so policisti po vsej državi okrepili nadzor zaradi zimske opreme na vozilih. Ta je namreč od torka obvezna - kot pravi zakon - ne glede na to, kakšne so razmere na cestah. Dopoldne so policisti v Ljubljani ustavljali voznike in preverjali, ali imajo zimsko opremo, kar so preverjali tudi z merilniki globine profila. Nekateri so vozili celo z močno obrabljenimi gumami.