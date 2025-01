POP AKADEMIJA odpira vrata

Vas je kdaj zamikalo, da bi televizijski medij spoznali tudi z druge strani? Mladi, ki jih to zanima, so pri nas več kot dobrodošli. Marca bomo v naši medijski hiši spet pripravili Pop akademijo. V desetih do dvanajstih tednih boste podrobno spoznali delo na televiziji, in to iz prve roke. Akademija je brezplačna in je lahko tudi začetek novinarske kariere.