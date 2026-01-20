POP TV z obsežnim in poglobljenim pokrivanjem parlamentarnih volitev

Predstavitev politične ekipe POP TV

Volilno dogajanje bo spremljala izkušena politična ekipa novinarjev POP TV, ki bo skrbela za jasne razlage, kontekst in preverjene informacije. Z dolgoletnimi izkušnjami poročanja o domači politiki bodo Žana Vertačnik, Anže Božič, Marko Gregorc in Kaja Kobetič gledalcem pomagali razumeti ključna vprašanja, stališča in odločitve političnih akterjev. "Osrednje politično uredništvo 24UR bo, tako kot tudi vsa pretekla leta, na vseh kanalih pokrivalo volilno tekmo. Da se bodo gledalke in gledalci lažje odločili, bomo podrobno spremljali programe in načrte političnih strank, s predsedniki posameznih strank bomo opravili poglobljene in analitične intervjuje, katerih glavni namen bo zahteva po jasnih odgovorih. Intervjuje bodo opravili novinarji, ki že dolga leta pokrivajo aktualno politično stanje v državi in so strokovnjaki svojega področja. A to bo le uvod v vsa soočenja, ki jih pripravljamo... ," razlaga vodja uredništva 24UR, Metka Majer.

Metka Majer FOTO: POP TV

Hibridni intervjuji s predsedniki strank

Osrednji del volilnega pokrivanja bodo hibridni intervjuji z osmimi predsedniki parlamentarnih strank. Intervjuje bodo v paru opravljali televizijski in spletni novinarji; poleg prej omenjenih še Urša Zupan, Mirko Vorkapić, Natalija Švab in Maruša Slana s spletne strani 24ur.com. Intervjuje si boste lahko ogledali v oddaji 24UR, celoten transkript na 24ur.com in celoten video na VOYO. Prvi intervju bo na sporedu že to soboto, 24. januarja, pripravljata ga novinarja Anže Božič in Mirko Vorkapić. "Gre za preverjen format, ki omogoča poglobljena vprašanja in jasne odgovore ter večjo dostopnost vsebin širši javnosti. Po objavi prispevka v oddaji, bodo že takoj naslednji dan, torej v nedeljo uporabniki in uporabnice spletne strani prebrali celoten pogovor na 24ur.com, kjer bomo imeli za volitve poseben razdelek in vse informacije na enem mestu, tudi primerjave programov posameznih političnih strank," pripoveduje urednik 24ur.com, Jure Tepina. Pomemben poudarek tudi letošnjega volilnega spremljanja bo rubrika Dejstva, v kateri bodo iz soočenj v 24UR zvečer in iz hibridnih intervjujev preverjali avtentičnost in točnost izjav politikov. Z analitičnim pristopom in preverjanjem dejstev bodo gledalcem pomagali ločiti med obljubami, mnenji in preverljivimi podatki.

Jure Tepina FOTO: POP TV

Dodatne vsebine in reportaže