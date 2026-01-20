Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

POP TV z obsežnim in poglobljenim pokrivanjem parlamentarnih volitev

Ljubljana, 20. 01. 2026 09.50 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
POP TV
Jure Tepina

Na POP TV se intenzivno pripravljajo na spremljanje prihajajočih parlamentarnih volitev, ki jih bodo gledalkam in gledalcem predstavili celovito, poglobljeno in kredibilno. V ospredju bo močna politična ekipa, preverjanje dejstev ter raznolike vsebine na vseh platformah – v informativni oddaji 24UR, na 24ur.com in VOYO. POP TV ponuja orientacijo, razlago in kontekst - od glasnosti do jasnosti.

Predstavitev politične ekipe POP TV

Volilno dogajanje bo spremljala izkušena politična ekipa novinarjev POP TV, ki bo skrbela za jasne razlage, kontekst in preverjene informacije. Z dolgoletnimi izkušnjami poročanja o domači politiki bodo Žana Vertačnik, Anže Božič, Marko Gregorc in Kaja Kobetič gledalcem pomagali razumeti ključna vprašanja, stališča in odločitve političnih akterjev.

"Osrednje politično uredništvo 24UR bo, tako kot tudi vsa pretekla leta, na vseh kanalih pokrivalo volilno tekmo. Da se bodo gledalke in gledalci lažje odločili, bomo podrobno spremljali programe in načrte političnih strank, s predsedniki posameznih strank bomo opravili poglobljene in analitične intervjuje, katerih glavni namen bo zahteva po jasnih odgovorih. Intervjuje bodo opravili novinarji, ki že dolga leta pokrivajo aktualno politično stanje v državi in so strokovnjaki svojega področja. A to bo le uvod v vsa soočenja, ki jih pripravljamo... ," razlaga vodja uredništva 24UR, Metka Majer.

Metka Majer
Metka Majer
FOTO: POP TV

Hibridni intervjuji s predsedniki strank

Osrednji del volilnega pokrivanja bodo hibridni intervjuji z osmimi predsedniki parlamentarnih strank. Intervjuje bodo v paru opravljali televizijski in spletni novinarji; poleg prej omenjenih še Urša Zupan, Mirko Vorkapić, Natalija Švab in Maruša Slana s spletne strani 24ur.com. Intervjuje si boste lahko ogledali v oddaji 24UR, celoten transkript na 24ur.com in celoten video na VOYO. Prvi intervju bo na sporedu že to soboto, 24. januarja, pripravljata ga novinarja Anže Božič in Mirko Vorkapić.

"Gre za preverjen format, ki omogoča poglobljena vprašanja in jasne odgovore ter večjo dostopnost vsebin širši javnosti. Po objavi prispevka v oddaji, bodo že takoj naslednji dan, torej v nedeljo uporabniki in uporabnice spletne strani prebrali celoten pogovor na 24ur.com, kjer bomo imeli za volitve poseben razdelek in vse informacije na enem mestu, tudi primerjave programov posameznih političnih strank," pripoveduje urednik 24ur.com, Jure Tepina. Pomemben poudarek tudi letošnjega volilnega spremljanja bo rubrika Dejstva, v kateri bodo iz soočenj v 24UR zvečer in iz hibridnih intervjujev preverjali avtentičnost in točnost izjav politikov. Z analitičnim pristopom in preverjanjem dejstev bodo gledalcem pomagali ločiti med obljubami, mnenji in preverljivimi podatki.

Jure Tepina
Jure Tepina
FOTO: POP TV

Dodatne vsebine in reportaže

Volilno dogajanje bodo obogatili tudi z dodatnimi vsebinami, med drugim z reportažami Dan s stranko, ki bodo ponudile vpogled v zakulisje predvolilnih aktivnosti ter približale delovanje političnih strank na terenu.

S celovitim pristopom, večplatformskim pokrivanjem in poudarkom na preverjenih informacijah POP TV ostaja zanesljiv vir informacij v času ene najpomembnejših demokratičnih odločitev.

pop tv volitve2026 parlamentarne volitve

12 ljudi ima več premoženja kot štiri milijarde drugih

Prve ocene mandata: 'Smo najbolj uspešna stranka te koalicije'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
bibaleze
Portal
Bi ga prepoznali? Tako je bil videti Sanjski moški
To je najlepše ime na svetu
To je najlepše ime na svetu
Mladi Beckham ostro o družini
Mladi Beckham ostro o družini
Kako naučiti otroke ravnanja z denarjem: enostavna tehnika, ki deluje
Kako naučiti otroke ravnanja z denarjem: enostavna tehnika, ki deluje
zadovoljna
Portal
Lepotica o odnosu s 53 let starejšim
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, tehtnice skrbijo za zdravje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, tehtnice skrbijo za zdravje
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Top 3 romantična doživetja za pare
Top 3 romantična doživetja za pare
vizita
Portal
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
cekin
Portal
Ali je imel Valentino otroke?
Opravljenih kar 17 transakcij, ostala brez 1500 evrov
Opravljenih kar 17 transakcij, ostala brez 1500 evrov
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
moskisvet
Portal
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Stallone je vsako leto videti bolje
Stallone je vsako leto videti bolje
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
dominvrt
Portal
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
okusno
Portal
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450