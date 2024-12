POP TV za oddaje v slovenščini uvaja podnapise

Mladen Veršič, predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije pozdravlja odločitev POP TV, da z uvedbo možnosti vklopa podnapisov za oddaje v slovenščini izboljša dostopnost svojega programa za osebe z izgubo sluha in dodaja: "Navdušeni smo, da se zavest o pomembnosti dostopnosti televizijskih programov širi. POP TV je s tem korakom pokazal svojo družbeno odgovornost in prisluhnil potrebam številnih državljanov. Dostopnost informacij je temeljna pravica. Verjamemo, da bo ta zgled navdih tudi za druge televizijske ponudnike. Hvaležni smo POP TV za prizadevanja in upamo na nadaljnje izboljšave dostopnosti medijskih vsebin za osebe z izgubo sluha."

Tehnološka rešitev omogoča gledalcem z izgubo sluha spremljanje programa s pomočjo računalniško generiranih podnapisov, ki so časovno usklajeni z izgovorjenimi besedami. Projekt je trenutno še v pilotni fazi, zato so določene napake in pomanjkljivosti še možne. Z nenehnim učenjem in prilagajanjem novim besedam in izrazom program postaja natančnejši, kar bo v prihodnje zagotavljalo še višjo raven kakovosti in dostopnosti vsebin za gledalce.

Podnapise pod videi v slovenskem jeziku bodo lahko uporabljali tudi obiskovalci spletne strani 24ur.com in tematskih portalov moskisvet.com, zadovoljna.si, cekin.si, vizita.si, okusno.je, dominvrt.si in bibaleze.si. Samo Gabrovec, vodja razvoja VOYO in spletnih mest, pojasnjuje: "Podnapisi na 24ur.com in na tematskih portalih bodo samodejno prikazani, posameznik pa jih lahko ugasne s klikom na ikono za podnapise pod videom. Isto delovanje je zagotovljeno tudi v aplikaciji 24ur.com." Gabrovec dodaja še, da bodo do konca leta podnaslovljene tudi že nekatere izbrane vsebine v slovenščini na VOYO.