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Pop-up, ki ga boste ljubitelji interierja želeli obiskati: v središču Ljubljane na ogled nova IKEA PS kolekcija

Ljubljana, 21. 07. 2026 00.15 pred 20 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
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V ljubljanskem Ljubo baru na Trubarjevi cesti je zaživel pop-up prostor, v katerem podjetje IKEA predstavlja novo IKEA PS 2026 kolekcijo. Na ogled so izbrani kosi iz ene najbolj prepoznavnih linij, ki tudi tokrat v ospredje postavlja razigran, prilagodljiv in dostopen dizajn za vsakdan. Pop-up bo na ogled je omejen čas.

Namesto klasične razstave je kolekcija umeščena v živahen ambient mestnega bara, kjer jo obiskovalci lahko doživijo v bolj sproščenem, vsakdanjem kontekstu. Prav takšna postavitev najbolje poudari bistvo IKEA PS 2026 kolekcije – premišljene kose za sodobno bivanje, ki združujejo funkcionalnost, prilagodljivost in izrazit oblikovalski značaj.

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Med razstavljenimi kosi so izdelki, ki prostor ne le dopolnjujejo, temveč ga soustvarjajo – od svetil in vaz do stolov, manjših kosov pohištva in dekorativnih dodatkov. Kolekcija stavi na igrivo funkcionalnost: na predmete, ki se prilagajajo prostoru, spreminjajo svojo vlogo, skrivajo dodatne funkcije ali pa z barvo, obliko in detajli v interier vnesejo več karakterja.

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Igriva funkcionalnost za sodobne domove

IKEA PS 2026 nadaljuje zgodbo ene najbolj prepoznavnih kolekcij, ki raziskuje, kako lahko dizajn odgovarja na potrebe sodobnega življenja. Tokratna izdaja nagovarja predvsem sodobne, manjše in večnamenske bivalne prostore, kjer mora vsak kos ponuditi nekaj več – bodisi več funkcije, več prilagodljivosti ali več vizualne izraznosti.

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V kolekciji je 44 izdelkov, pod katere se podpisuje 12 oblikovalcev, zajema pa pohištvo, svetila, tekstil in dekorativne dodatke. Skupna nit kolekcije je preplet oblike, uporabnosti in prilagodljivosti – od kosov, ki jih je mogoče preprosto premikati ali vključevati v različne kotičke doma, do dodatkov, ki z nepričakovanimi detajli v prostor vnesejo več igrivosti in osebnosti.

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Podjetje IKEA s PS kolekcijo tudi tokrat izpostavlja načela demokratičnega oblikovanja – ravnotežje med estetiko, funkcionalnostjo, trajnostjo in dostopno ceno. Prav zato je kolekcija namenjena širokemu krogu ljudi, še posebej tistim, ki iščejo premišljene rešitve za sodobno bivanje.

IKEA PS 2026 kolekcija je že na voljo za nakup – tako v trgovini IKEA Ljubljana kot tudi na spletu.


Naročnik oglasne vsebine je IKEA.

Pop-up interier IKEA PS kolekcija razstava ljubljana
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