Popestrite življenje s Samsung Galaxy S21 FE 5G

Ena najbolj priljubljenih družin pametnih telefonov Samsung Galaxy S21, ki jo odlikujejo vrhunske specifikacije strojne opreme, kamere in dovršen dizajn v različnih barvnih možnostih, je bogatejša za novega člana. Takoj po novem letu so namreč pri podjetju Samsung predstavili Samsung Galaxy S21 FE 5G , ki je od svojih starejših »bratov« povzel le najboljše.

Hiter, zmogljiv in vzdržljiv Novi Galaxy vključuje najhitrejši čip pri pametnih telefonih podjetja Samsung doslej. Procesor je enako zmogljiv, kot tisti, ki se uporablja v celotni seriji S21. Tisti, ki radi igrajo videoigre kar na svojem pametnem telefonu, bodo navdušeni nad izjemno ostrino, odlično grafiko in sliko. Stopnja odzivnosti zaslona je kar 240 Hz in zato najljubše igre delujejo vrhunsko – s hitrimi odzivnimi zmogljivostmi in tekoče. Zmore upravljanje kompleksnih iger in večopravilnost. Da bo telefon vse to zmogel, je tu še prednost dolgotrajne baterije. Če pa se baterija izprazni, jo lahko napolnite za 50 % v samo pol ure in nadaljnje uživate v hitrosti delovanja brez prekinitev. Lahko pa napolnite svojo ali prijateljevo napravo in tako delite energijo, medtem ko polnite svoj telefon.

V telefon je vgrajena tudi nova nadzorna plošča za zasebnost, ki varuje vse na enem priročnem mestu. Mobilna izkušnja je tako brezhibna in še bolj varna. Telefon je odporen tudi na vodo, saj zdrži približno 30 minut do 1,5 metra globoki sladki vodi. Popolnoma prilagodljiv stilu posameznika Zaradi intuitivnega novega uporabniškega vmesnika One UI 4 lahko oblikujete povsem svojo uporabniško izkušnjo in jo prilagodite svojim potrebam. Na novo si je mogoče zamisliti domače zaslone, ikone, obvestila, ozadja in drugo. Pripomočki so bili preoblikovani in nadgrajeni ter sedaj ponujajo možnosti globoke personalizacije.

Ne moremo niti mimo čudovite zunanjosti telefona, ki ga odlikuje značilni, vrhunski dizajn. Okvir Contour-Cut se brezhibno integrira z ohišjem kamere. Na voljo so tri nove barve med katerimi lahko izbirajo uporabniki – barva sivke, bela in grafitna. Vse barve vključujejo mat učinek in tako odražajo prefinjeno zamegljen videz. Telefon je izredno tanek, saj njegovo ohišje meri le 7,9 mm zato zlahka smukne v žep in je tako z vami vedno in povsod. Izjemne fotografije in posnetki na katerih ne izostane nobena malenkost Družina S21 nudi vrhunsko kamero, ki je znana kot vodilna v tem segmentu. S21 FE 5G je opremljen z enako profesionalno kamero, zato profesionalci in tudi amaterji v fotografiranju posnamejo čudovite fotografije, ki jih nato brez težav urejajo, objavljajo in delijo vsebino. Telefon nudi še izboljšano nastavitev nočnega načina fotografiranja, zato bodo vaše fotografije s prijatelji ob večernih urah izjemne.

