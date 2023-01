Popis osnovnih živil: konkretna podražitev mesa

Povprečna vrednost najcenejše košarice osnovnih živil se je glede na pretekli popis znižala za 0,04 evra in znaša 44,12 evra, občutno pa se je povečala razlika med najcenejšo in najdražjo košarico med trgovci, ki znaša slabih 10 evrov.

Rezultati tokratnega popisa razkrivajo, da se je v primerjavi s preteklim, zadnjim popisom v letu 2022 opazno podražilo meso. Svinjsko meso je v povprečju dražje za kar 33,19 odstotka, goveje pa za 12,68 odstotka. Pri piščančjem mesu povišanje cen ni tako ekstremno, vendar je kljub temu opazna rast za skoraj odstotek.

V celotnem obdobju spremljanja cen (primerjava med 13. septembrom 2022 in 3. januarjem 2023) se je vrednost povprečne najcenejše košarice osnovnih živil znižala za slabih 12 odstotkov (5,78 evra) in po zadnjem popisu znaša 44,12 evra. Sicer pa rezultati kažejo, da so se od začetka spremljanja do zadnjega popisa najbolj pocenili: sir (22,49 odstotkov), krompir (13,64 odstotka), moka (8,21 odstotkov), kruh (4,60 odstotkov), testenine (2,69 odstotka) ter sončnično olje (0,58 odstotka). Najbolj pa so se podražili sladkor (45,54 odstotka) in jajca (12,82 odstotkov).

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na poreklo kaže, da imajo največ izdelkov slovenskega porekla trije trgovci. Vsi trgovci pa nudijo izdelke izključno slovenskega porekla v kategorijah govejega mesa, jajc in jogurta. Sicer je večina izdelkov znotraj posameznih kategorij slovenskega porekla, razen sladkorja, masla, sira, sončničnega olja in testenin.