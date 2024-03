'Popisovanje malice in delovnega časa samo tam, kjer inšpektorat zazna kršitve'

V studiu oddaje 24UR ZVEČER sta poglede na evidentiranje soočila minister za delo Luka Mesec in predsednik Obrtno- podjetniške zbornice Blaž Cvar. Slednji meni, da bo na izplen sestanka še treba počakati in dodaja, da bo odločitev na koncu sprejela vlada. "Se pa vsi strinjamo, da takšen zakon, ki je sprejet zaradi peščice kršiteljev, ni primeren in ga je treba spremeniti. Na nek način tako ocenjuje tudi ministrstvo." Cvar je omenil Nemčijo, kjer "se premikajo k debirokratizaciji gospodarstva in družbe", Slovenija pa, da gre s tem zakonom v nasprotno smer.

"Predlog, ki je na mizi, je, da se glede popisovanja malice in evidentiranja delovnega časa stori korak nazaj," pa pojasnjuje Mesec. "V smeri, da to velja za kršitelje in ne za celotno gospodarstvo. To je bil tudi razlog, da so bili sindikati nezadovoljni."

Povedal je, da so se na petkovem sestanku konkretno pogovarjali o tem, da se določi, kje se hrani evidenca delovnega časa. "To bo napisano ali na sedežu podjetja ali delovišču. Delodajalec bo moral jasno opredeliti, kje. Ukvarjali smo se z definicijo, za koga se delovni čas beleži in za koga ne. In tretje, kar se tiče zloglasnega 18. člena, si bom vzel čas za premislek. V ponedeljek, ko se bom pogovoril še s koalicijo, bom predlagal naslednjo spremembo: Da se malica in delovni čas popisujeta samo tam, kjer inšpektorat zazna kršitve, ne pa po celotnem gospodarstvu."

Cvar je s predlogom ministra zadovoljen in dodaja, da so takšne spremembe predlagali ob uveljavitvi zakona. "Tudi pri kršiteljih je treba povedati, naj bodo to tisti kršitelji, ki naklepno kršijo zakonodajo in zlorabljajo situacijo delavcev v svojo korist. Torej, da ne bi prišlo do tega, da bi zaradi administrativnih napak dobili veliko število kršiteljev."

Mesec ni neposredno odgovoril na vprašanje, koliko je bilo kršiteljev, povedal pa je, da so informacije zbirali na terenu. Hkrati meni, da je zakon povzročil veliko nepotrebne nejevolje. "V Sloveniji imamo večino podjetji, v katerih so odnosi v delovnih kolektivih dobri. Na drugi strani pa imamo sektor gradbeništva in trgovine, kjer je kršitev največ, kjer pa pogosto prihaja do tega, da nekateri delajo po 300 ur na mesec in niso plačani za svoje delo."

Cvar je dodal, da je po njihovih podatkih takšnih kršitev 0,3 odstotka glede na skupno število vseh delodajalcev, veseli pa ga, da je prevladal razum. Mesec je še dejal, da se bo s sindikalno stranjo pogovarjal o življenjskosti ureditve in dodal, da ne misli odstopati o stvari, ki so zanj svete, to so delavske pravice.