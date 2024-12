Poplas Susičeva ostaja direktorica: podano soglasje kljub kritikam

Z imenovanjem je soglašalo 27 svetnikov, proti jih je bilo 14. Svetnica SDS Maruša Babnik je v razpravi dejala, da ZD Ljubljana v iskanju družinskih zdravnikov ni nič napredoval, Poplas Susičeva pa bi se morala bolj potruditi pri iskanju sistemske rešitve. Ob tem je svetnike Gibanja Svoboda spomnila, da jim je predsednik vlade in stranke Robert Golob zaradi glasovanja za podelitev nagrade Poplas Susičevi pred dvema letoma podelil opomine.

Svetnica Gibanja Svoboda in članica sveta ZD Ljubljana Dunja Labović Begović je izpostavila izjemno delo direktorice in povedala, da je voditeljica, ki je vsem lahko vzor. "Prihajam iz gospodarstva in z gotovostjo trdim, da direktorica ZD Ljubljana vodi to ustanovo s tempom, razvojem in odgovornostjo, kot je značilna za zasebni sektor," je povedala. Dodala je, da je podpora zaposlenih direktorici več kot očitna, člani sveta zavoda pa da so jo podprli soglasno.

Po besedah svetnika liste Glas za otroke in družine Aleša Primca je danes v Ljubljani 35.000 ljudi brez osebnega zdravnika in deset odstotkov otrok brez izbranega pediatra. "V dveh letih je po vaše super uspešna direktorica ZD Ljubljana uspela doseči, da 20.000 dodatnih ljudi nima osebnega zdravnika," je bil kritičen. Dodal je, da Ljubljančani po zdravstvene storitve hodijo v ustanove v okolici in daleč od Ljubljane, saj osnovnih zdravstvenih storitev v Ljubljani nimajo, kar ni uspeh, ampak katastrofa. Spomnil je še, da ima Poplas Susičeva svoj zasebni zdravstveni zavod, zato ni optimalna za reševanje javnega zdravstvenega sistema.