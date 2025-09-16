Poplasova ostaja direktorica ZD Ljubljana: vrnila bo koncesijo v zasebnem zavodu

Kot smo poročali, nadaljevanje dela direktorice ZD Ljubljana Antonije Poplas Susič v Multimedicusu preverja zdravstveni inšpektorat. Ta pojasnjuje, da direktorji javnih zdravstvenih zavodov, ki še vedno opravljajo zdravstvene storitve tudi drugje, kršijo zakon o zdravstveni dejavnosti. Gre za prekršek, za katerega je zagrožena globa od 300 do 5000 evrov. Ministrica za zdravje medtem opozarja, da zakon velja za vse.

Poplasova se je tako znašla pod plazom očitkov, da sedi na dveh stolih, medtem ko velja nov zakon, ki to prepoveduje. Zoran Janković pa je danes sporočil, da se je Poplasova odločila, da vrne koncesijo v zasebnem javnem zavodu in tako ostaja direktorica ZD Ljubljana. Janković je poudaril, da se je tako odločila v korist javnega sektorja: "Je odlična direktorica in ko bo zdravstvena inšpekcija opravila delo, bomo lahko dali odgovor, kako ukrepati dalje."

Na zdravstvenem inšpektoratu so potrdili, da so zoper direktorico ZD Ljubljana prejeli prijavo, ki jo obravnavajo v skladu s svojimi pristojnostmi. Postopek je v fazi zbiranja informacij. Ob tem so pojasnili, da novela zakona o zdravstveni dejavnosti določa, da direktorjem javnih zdravstvenih zavodov in strokovnim direktorjem oziroma strokovnim vodjem javnih zdravstvenih zavodov v treh mesecih od uveljavitve tega zakona prenehajo veljati soglasja za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Trimesečno prehodno obdobje se je izteklo 21. avgusta. In takrat so torej prenehala veljati soglasja direktorjem.

Ti lahko odtlej opravljajo delo samo v drugem javnem zdravstvenem zavodu na podlagi soglasja, izdanega v skladu z novelo, ne morejo pa več opravljati dela pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, bodisi pri koncesionarju bodisi čistem zasebniku, prav tako ne morejo zdravstvene dejavnosti opravljati kot samostojni podjetniki posamezniki in podobno.

V primeru, da to počnejo, kršijo 53.b člen zakona o zdravstveni dejavnosti, s čimer storijo prekršek po 6. točki prvega odstavka 89. člena zakona o zdravstveni dejavnosti, za katerega je zagrožena globa od 300 do 5000 evrov, so navedli na inšpektoratu.