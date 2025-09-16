Svetli način
Slovenija

Poplasova ostaja direktorica ZD Ljubljana: vrnila bo koncesijo v zasebnem zavodu

Ljubljana , 16. 09. 2025 11.12 | Posodobljeno pred 9 minutami

Avtor
Anja Kralj
Antonija Poplas Sušič je dosegla dogovor z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Dogovorila sta se, da ostane direktorica ZD Ljubljana, odločila se je namreč, da koncesijo v zasebnem zavodu vrne, je pojasnil Janković. Poudaril je, da je odločitev sprejela v dobro ZD Ljubljana in javnega sektorja.

Kot smo poročali, nadaljevanje dela direktorice ZD Ljubljana Antonije Poplas Susič v Multimedicusu preverja zdravstveni inšpektorat. Ta pojasnjuje, da direktorji javnih zdravstvenih zavodov, ki še vedno opravljajo zdravstvene storitve tudi drugje, kršijo zakon o zdravstveni dejavnosti. Gre za prekršek, za katerega je zagrožena globa od 300 do 5000 evrov. Ministrica za zdravje medtem opozarja, da zakon velja za vse. 

Antonija Poplas Susič
Antonija Poplas Susič FOTO: Bobo

Poplasova bo vrnila koncesijo in ostaja direktorica ZD Ljubljana

Poplasova se je tako znašla pod plazom očitkov, da sedi na dveh stolih, medtem ko velja nov zakon, ki to prepoveduje. Zoran Janković pa je danes sporočil, da se je Poplasova odločila, da vrne koncesijo v zasebnem javnem zavodu in tako ostaja direktorica ZD Ljubljana. Janković je poudaril, da se je tako odločila v korist javnega sektorja: "Je odlična direktorica in ko bo zdravstvena inšpekcija opravila delo, bomo lahko dali odgovor, kako ukrepati dalje."  

Spomnimo

Na zdravstvenem inšpektoratu so potrdili, da so zoper direktorico ZD Ljubljana prejeli prijavo, ki jo obravnavajo v skladu s svojimi pristojnostmi. Postopek je v fazi zbiranja informacij. Ob tem so pojasnili, da novela zakona o zdravstveni dejavnosti določa, da direktorjem javnih zdravstvenih zavodov in strokovnim direktorjem oziroma strokovnim vodjem javnih zdravstvenih zavodov v treh mesecih od uveljavitve tega zakona prenehajo veljati soglasja za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Trimesečno prehodno obdobje se je izteklo 21. avgusta. In takrat so torej prenehala veljati soglasja direktorjem. 

Ti lahko odtlej opravljajo delo samo v drugem javnem zdravstvenem zavodu na podlagi soglasja, izdanega v skladu z novelo, ne morejo pa več opravljati dela pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, bodisi pri koncesionarju bodisi čistem zasebniku, prav tako ne morejo zdravstvene dejavnosti opravljati kot samostojni podjetniki posamezniki in podobno.

V primeru, da to počnejo, kršijo 53.b člen zakona o zdravstveni dejavnosti, s čimer storijo prekršek po 6. točki prvega odstavka 89. člena zakona o zdravstveni dejavnosti, za katerega je zagrožena globa od 300 do 5000 evrov, so navedli na inšpektoratu.

antonija poplas susič zd ljubljana
KOMENTARJI (14)

Janik1111
16. 09. 2025 11.38
Zasebno se je treba malo več prepogibati za nekaj več cekinov.
ODGOVORI
0 0
medusa
16. 09. 2025 11.35
-2
Kok ma ZD LJ izgube??? 15 milijonov al kako že?...
ODGOVORI
2 4
BBcc
16. 09. 2025 11.35
+3
In se je zgodilo kot se mora. Po zakonu. Končno vlada, ki je presekala dvoživke.
ODGOVORI
5 2
Ladybird77
16. 09. 2025 11.34
-2
Zdaj bonuadno vrnila. Ko se bo.prah polegel, bo spet delala pri zasebniku.
ODGOVORI
2 4
medusa
16. 09. 2025 11.33
-3
Gliha v kup štriha...
ODGOVORI
1 4
krpati
16. 09. 2025 11.32
+5
Money money money......evri evri evri......samo v sloveniji.
ODGOVORI
6 1
suleol
16. 09. 2025 11.31
+2
jah bols sedet pa zasluzit kokr ful delat za malo vec zasluzit
ODGOVORI
2 0
kiropraktik
16. 09. 2025 11.30
+3
Dolgo je rabila! Druga farmacevtka?
ODGOVORI
3 0
Fery Zaka
16. 09. 2025 11.28
+3
Le kaj je zadaj, da se tako nesposobne ljudi, vsaj v delu, ki je sporen, tako krčevito drži na položaju? No ja, saj se ve, kaj je. Denar. V katerikoli obliki že.
ODGOVORI
3 0
LovroČuk
16. 09. 2025 11.26
+1
Pohlep gor ali dol... pa je eno delovno mesto manj...pa manjka jih...
ODGOVORI
3 2
Andy0000
16. 09. 2025 11.25
+5
Poštenjakarji, Vrnila bo koncesijo, seveda šele po poročanju medijev.¡!!!!!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
5 0
mackon08
16. 09. 2025 11.23
+7
Seveda udobna dobro plačana služba v zd, v privat je pa treba delati.
ODGOVORI
7 0
knap11
16. 09. 2025 11.22
+7
Ko požrešnost ne pozna meja.
ODGOVORI
8 1
HolopjeHitler
16. 09. 2025 11.22
+5
Ta ni farmacevtka, ali pač? MeeToo.
ODGOVORI
5 0
