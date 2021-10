Porast okužb dihal pri otrocih: ponekod zapirajo specialistične ambulante

Respiratorne okužbe se običajno kažejo s povsem navadnimi prehladnimi znaki, kot so izcedek iz nosu, kašelj in povišana temperatura, kar še ni razlog za preplah, če je otrok živahen, normalno diha, pije in odvaja vodo. "V tem primeru je okužba verjetno še vedno omejena na zgornja dihala in takrat starši otroku najbolj pomagajo tako, da temeljito čistijo nosek, da mu dajejo pogosto piti in sredstva za zniževanje temperature," pojasnjuje pediatrinja Anja Radšel.

Zapleti pa lahko nastopijo, če virusna okužba doseže pljuča in nastane vnetje, tako imenovani bronhiolitis. Takrat bo otrok postal utrujen, brez energije bo, lahko bo veliko spal, predvsem pa težko dihal, opozarja. "Če starši opazijo, da otrok diha hitro, čeprav nima povišane temperature, da diha sunkovito, da pri tem stoka, da piska, skratka, če opazijo, da težko diha, ob tem pa je manj živahen, malo pije in poje ter manj polula, je treba obiskati zdravnika," razlaga Radšelova.

Pri bronhiolitisu je zaradi vnetja zmanjšan prehod kisika iz pljuč v kri in tak otrok potrebuje zdravljenje s kisikom. "Majhnih otroci so še bolj ogroženi, pojavijo se lahko zapleti, celo prekinitev dihanja, zato je treba take otroke čim prej zdraviti," doda Radšelova.